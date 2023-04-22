Определена сумма, с которой россияне готовы расстаться ради шашлыков на майских праздниках

Россияне на майские праздники планируют потратить от пяти до 15 тысяч рублей на всё необходимое для пикника. Так ответили 62% опрошенных, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса "Всеинструменты.ру".

Ещё 13% отдадут менее пяти тысяч, 11% — до 2,5 тысячи, а 10% — от 15 до 25 тысяч рублей. Первое место среди предметов, без которых граждане не представляют себе выезд на шашлыки, это мангал (63%), далее идут раскладная мебель, техника для фотосъёмки и средства для отпугивания насекомых. Большинство россиян (67%) планируют открывать сезон на даче, по 8% — на берегу водоёма и в деревне, а 6% — в ближайшем парке.

Кроме того, 54% опрошенных выбрали для приготовления шашлыка баранину, 20% — свинину, по 10% — курицу и говядину. Всего в ходе исследования было опрошено более 1,5 тыс. жителей всех регионов России.