Определена сумма, с которой россияне готовы расстаться ради шашлыков на майских праздниках
Россияне на майские праздники планируют потратить на шашлыки до 15 тысяч рублей
Россияне на майские праздники планируют потратить от пяти до 15 тысяч рублей на всё необходимое для пикника. Так ответили 62% опрошенных, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса "Всеинструменты.ру".
Ещё 13% отдадут менее пяти тысяч, 11% — до 2,5 тысячи, а 10% — от 15 до 25 тысяч рублей. Первое место среди предметов, без которых граждане не представляют себе выезд на шашлыки, это мангал (63%), далее идут раскладная мебель, техника для фотосъёмки и средства для отпугивания насекомых. Большинство россиян (67%) планируют открывать сезон на даче, по 8% — на берегу водоёма и в деревне, а 6% — в ближайшем парке.
Кроме того, 54% опрошенных выбрали для приготовления шашлыка баранину, 20% — свинину, по 10% — курицу и говядину. Всего в ходе исследования было опрошено более 1,5 тыс. жителей всех регионов России.
Ранее в результате опроса, проведённого в рамках проекта "HR Lab. — Лаборатория HR инноваций" и платформы "Академия здоровья" для "Альфастрахования", было установлено, что около 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками.
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