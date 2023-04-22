КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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Лайфхак на майские праздники: Сколько алкоголь выводится из организма

Вопрос скорости выведения алкоголя из организма остаётся актуальным, ведь люди не перестают употреблять горячительные напитки. Поэтому многим важно знать, когда именно выпитые градусы наконец исчезают из крови.

21 апреля, 23:40
<p>Сколько алкоголь выводится из организма — зависит от конкретного случая, но есть и общие особенности, характерные для большинства людей © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/young-lesbian-s-couple-having-fun-riverside-sunny-day-women-spending-time-nature-together-drinking-wine-making-selfie-concept-relationship-love-summer-weekend-honeymoon_11648983.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / master1305</a></p>

Сколько алкоголь выводится из организма — зависит от конкретного случая, но есть и общие особенности, характерные для большинства людей © Freepik / master1305

Лайф собрал все необходимые данные о том, сколько выводится алкоголь того или иного напитка из организма, чтобы можно было планировать свои застолья заранее и не попадать в неприятные ситуации.

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Что влияет на скорость выведения алкоголя

На скорость выведения алкоголя из организма влияет множество факторов, вот некоторые из них.

  • Пол. У мужчин и женщин алкоголь выводится с разной скоростью. Метаболизм у мужчин работает активнее, а значит, и этанол организм переваривает и выводит быстрее. У женщин этот процесс может затянуться, но всё строго индивидуально и зависит от организма.
  • Возраст. Связь здесь очень простая: чем старше человек, тем дольше выпитые промилле выводятся из крови. Именно поэтому кажется, что в молодости ходить на вечеринки значительно легче.
  • Вес. Организм человека с большей массой тела освободится от этанола быстрее, чем того, кто весит меньше. Поэтому крупные и даже тучные люди пьянеют медленнее, а трезвеют значительно быстрее. Особенно если употребляют алкоголь правильно.
  • Обмен веществ. Ну тут совсем всё просто. Нормальный метаболизм — это быстрый метаболизм (обмен веществ) и, как следствие, быстрое выведение алкоголя из крови. Если с обменом веществ есть проблемы, то выводиться алкоголь будет дольше.
  • Заболевания. Хронические заболевания (особенно влияющие на работы ЖКТ, печени или почек) заметно затягивают продолжительность освобождения организма от выпитого.
  • Генетика. Здесь всё строго индивидуально и зависит от наследственности. Но, как известно, существуют целые народы, в генах которых заложены особые ферменты, способные быстро расщеплять молекулы алкоголя. А есть и другие, особенно коренные жители Севера и Сибири, для которых даже "одна капля" может превратиться в зависимость.
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Скорость выведения алкоголя

Скорость выведения алкоголя напрямую зависит от условий — на природе это происходит быстрее © Freepik

Скорость выведения алкоголя напрямую зависит от условий — на природе это происходит быстрее © Freepik

Средняя скорость расщепления алкоголя: для мужчин нормы вывода — 0,1–0,15 промилле в час, у женщин — 0,08–0,1 промилле в час.

Средняя скорость расщепления алкоголя

Здесь всё снова зависит от множества факторов. У женщин слабоалкогольные напитки расщепляются в организме в течение трёх часов. Напитки покрепче, около 20–30 градусов, выветрятся уже через пять часов. А вот вредные вещества после крепких напитков (свыше 40 градусов) расщепляются только спустя восемь часов. У мужчин те же слабоалкогольные напитки не оставят после себя и следа уже спустя один-два часа. 20–30-градусные выветрятся через три часа (максимум пять). Напитки крепостью более 40 градусов расщепляются в мужском организме спустя пять-шесть часов.

Как быстро вывести алкоголь из организма

Чтобы алкоголь выводился быстрее, некоторые напитки можно чередовать с водой © Freepik

Чтобы алкоголь выводился быстрее, некоторые напитки можно чередовать с водой © Freepik

Чтобы быстро вывести алкоголь из организма, рекомендуют придерживаться двух принципов: больше жидкости и свежего воздуха. Советуют пить много воды: так с помощью почек вместе с мочой выйдет и спирт. Свежий воздух совместно с физической активностью поможет улучшить оксигенацию (насыщение организма кислородом) и ускорить метаболические процессы, однако стоит соблюдать осторожность: это необходимо делать только при сравнительно нормальном самочувствии. В противном случае достаточно открытого окна и проветрить помещение. Также на вопрос, как быстро вывести алкоголь из организма, часто отвечают коротко: сходи в баню или сауну. И правда, с помощью данных процедур можно добиться высокого потоотделения, которое приведёт к выведению токсинов из крови. Ещё может помочь контрастный душ, который улучшает кровообращение, но оба эти способа безопасно применять только при нормальном самочувствии.

Когда можно садиться за руль после употребления алкоголя

Алкоголь, а точнее токсичные продукты распада этанола, могут оставаться в организме намного дольше, чем длится состояние похмелья. Именно поэтому нельзя садиться за руль сразу, как только ваше состояние пришло в норму. Спирт хоть и выветривается в среднем спустя сутки, но негативное влияние на организм может оказываться ещё в течение недели. До полного выведения выпитого из организма управление транспортным средством запрещено.

Учёные назвали безопасную дозу алкоголя в расчёте на неделю

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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