Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках
Более 50% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками
Около 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса, проведённого в рамках проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для "Альфастрахования".
Согласно результатам исследования, отпуск в это время берут лишь 11% опрошенных. 57% из них отправляются за город, в том числе на дачу, почти 20% стараются улететь в другие страны.
Несмотря на то что майские праздники дают дополнительную возможность отдохнуть, неэффективными их считают 32% респондентов. При этом 21% граждан, наоборот, заявил о том, что, в отличие от новогодних выходных, в мае хотя бы есть возможность организовать работы на приусадебных участках или помочь с ними родственникам.
Кроме того, около 40% опрошенных считают основным недостатком длинных майских выходных незапланированные траты. Каждый третий участник исследования также сообщил, что по причине коротких отпусков коллег в эти дни многие процессы оказываются заторможены или парализованы, что сильно мешает работе.
Ранее опрос показал, что 33% россиян согласны удлинить майские праздники за счёт новогодних каникул. А вот 25% респондентов пришлась не по нраву такая идея. Они уверены, что из-за длинных майских праздников нарушится учебный процесс в школах и вузах, а в зимний период дети останутся одни на каникулах.
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