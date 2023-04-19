Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках

Около 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса, проведённого в рамках проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для "Альфастрахования".

Согласно результатам исследования, отпуск в это время берут лишь 11% опрошенных. 57% из них отправляются за город, в том числе на дачу, почти 20% стараются улететь в другие страны.

Несмотря на то что майские праздники дают дополнительную возможность отдохнуть, неэффективными их считают 32% респондентов. При этом 21% граждан, наоборот, заявил о том, что, в отличие от новогодних выходных, в мае хотя бы есть возможность организовать работы на приусадебных участках или помочь с ними родственникам.

Кроме того, около 40% опрошенных считают основным недостатком длинных майских выходных незапланированные траты. Каждый третий участник исследования также сообщил, что по причине коротких отпусков коллег в эти дни многие процессы оказываются заторможены или парализованы, что сильно мешает работе.