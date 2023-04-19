КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

19 апреля, 12:37

Опрос показал, что далеко не все россияне хотели бы долго отдыхать на майских праздниках

Более 50% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками

Около 52% россиян предпочитают работать в промежутках между майскими праздниками. Об этом сообщает RT, ссылаясь на результаты опроса, проведённого в рамках проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" для "Альфастрахования".

Согласно результатам исследования, отпуск в это время берут лишь 11% опрошенных. 57% из них отправляются за город, в том числе на дачу, почти 20% стараются улететь в другие страны.

В Госдуме призвали сделать 2–5 мая нерабочими днями, чтобы продлить выходные

В Госдуме призвали сделать 2–5 мая нерабочими днями, чтобы продлить выходные

Несмотря на то что майские праздники дают дополнительную возможность отдохнуть, неэффективными их считают 32% респондентов. При этом 21% граждан, наоборот, заявил о том, что, в отличие от новогодних выходных, в мае хотя бы есть возможность организовать работы на приусадебных участках или помочь с ними родственникам.

Кроме того, около 40% опрошенных считают основным недостатком длинных майских выходных незапланированные траты. Каждый третий участник исследования также сообщил, что по причине коротких отпусков коллег в эти дни многие процессы оказываются заторможены или парализованы, что сильно мешает работе.

В Госдуме спрогнозировали, успеют ли принять закон о длинных майских выходных

В Госдуме спрогнозировали, успеют ли принять закон о длинных майских выходных

Ранее опрос показал, что 33% россиян согласны удлинить майские праздники за счёт новогодних каникул. А вот 25% респондентов пришлась не по нраву такая идея. Они уверены, что из-за длинных майских праздников нарушится учебный процесс в школах и вузах, а в зимний период дети останутся одни на каникулах.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Работа
  • Майские праздники
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров