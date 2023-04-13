В Госдуме спрогнозировали, успеют ли принять закон о длинных майских выходных

В Госдуме вряд ли в 2023 году примут законопроект о длинных майских выходных. Об этом заявил депутат Сангаджи Тарбаев.

"Вряд ли в этом году Госдума будет принимать это решение. Инициативу внесли, а по регламенту не так это быстро. Думаю, эта инициатива всерьёз будет рассматриваться на следующий год", — отметил он в беседе с телеканалом "360".