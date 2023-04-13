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Регион
Опубликовано 13 апреля 2023, 15:37

В Госдуме спрогнозировали, успеют ли принять закон о длинных майских выходных

Депутат Тарбаев: Закон о длинных майских праздниках вряд ли примут в 2023 году

В Госдуме вряд ли в 2023 году примут законопроект о длинных майских выходных. Об этом заявил депутат Сангаджи Тарбаев.

"Вряд ли в этом году Госдума будет принимать это решение. Инициативу внесли, а по регламенту не так это быстро. Думаю, эта инициатива всерьёз будет рассматриваться на следующий год", — отметил он в беседе с телеканалом "360".

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Лайф напоминает, что депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли законопроект о продлении майских праздников с 1-го по 9-е число за счёт сокращения новогодних. При этом опрос показал, что россияне готовы пойти на такую жертву.

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LIFE / Владимир Суворов

Никита Осипов
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