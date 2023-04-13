В Госдуме спрогнозировали, успеют ли принять закон о длинных майских выходных
Депутат Тарбаев: Закон о длинных майских праздниках вряд ли примут в 2023 году
В Госдуме вряд ли в 2023 году примут законопроект о длинных майских выходных. Об этом заявил депутат Сангаджи Тарбаев.
"Вряд ли в этом году Госдума будет принимать это решение. Инициативу внесли, а по регламенту не так это быстро. Думаю, эта инициатива всерьёз будет рассматриваться на следующий год", — отметил он в беседе с телеканалом "360".
Лайф напоминает, что депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли законопроект о продлении майских праздников с 1-го по 9-е число за счёт сокращения новогодних. При этом опрос показал, что россияне готовы пойти на такую жертву.
LIFE / Владимир Суворов