В Госдуме предложили давать россиянам выходной после Пасхи
Депутаты от ЛДПР предложили сделать понедельник после Пасхи выходным
Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому предлагается сделать понедельник после Пасхи выходным днём. С документом ознакомились журналисты RT.
"Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК РФ обязанность Правительства РФ при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день", — говорится в пояснительной записке к проекту.
Авторы инициативы также отмечают, что такая мера не только продемонстрирует дань уважения историческим традициям православного сообщества России, но и станет ещё одним свидетельством признания властями и обществом "особой роли православия" в истории нашей страны.
Ранее сообщалось, что в РПЦ раскритиковали продажу в магазинах освящённых куличей. Там считают, что покупка такого продукта является пародией на ту радость, которую должен приносить праздник Пасхи.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв