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13 апреля, 09:23

В Госдуме предложили давать россиянам выходной после Пасхи

Депутаты от ЛДПР предложили сделать понедельник после Пасхи выходным

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому предлагается сделать понедельник после Пасхи выходным днём. С документом ознакомились журналисты RT.

"Законопроектом предлагается закрепить в статье 112 ТК РФ обязанность Правительства РФ при переносе выходных дней один из них переносить на понедельник, следующий за Светлым Христовым Воскресением, ежегодно приходящимся на воскресный день", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы также отмечают, что такая мера не только продемонстрирует дань уважения историческим традициям православного сообщества России, но и станет ещё одним свидетельством признания властями и обществом "особой роли православия" в истории нашей страны.

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Ранее сообщалось, что в РПЦ раскритиковали продажу в магазинах освящённых куличей. Там считают, что покупка такого продукта является пародией на ту радость, которую должен приносить праздник Пасхи.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Наталья Исакова
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