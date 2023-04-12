В РПЦ раскритиковали продажу в магазинах освящённых куличей

В Интернете стали продавать заранее освящённые куличи, но это странно, ведь такая услуга лишает верующих возможности посетить храмы. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Эта услуга, я бы сказал так, является очень странной, потому что для многих наших соотечественников возможность посетить лично храмы и освятить куличи... это всё-таки способ некоего приобщения к вере, некое напоминание о своей собственной духовной идентичности", — сказал он.

Кипшидзе считает, что покупка заранее освящённого кулича является пародией на ту радость, которую должен приносить праздник Пасхи. По его словам, чудо человеческого спасения, приобщения к вере не совершается путём кликов и перевода денег за какую-либо вещь. Празднику Пасхи, подчеркнули в РПЦ, должно быть открыто сердце человека, а не его кошелёк.