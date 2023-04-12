КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 13:27

В РПЦ раскритиковали продажу в магазинах освящённых куличей

В РПЦ назвали пародией на приобщение к вере продажу освящённых куличей в Сети

В Интернете стали продавать заранее освящённые куличи, но это странно, ведь такая услуга лишает верующих возможности посетить храмы. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Эта услуга, я бы сказал так, является очень странной, потому что для многих наших соотечественников возможность посетить лично храмы и освятить куличи... это всё-таки способ некоего приобщения к вере, некое напоминание о своей собственной духовной идентичности", — сказал он.

Кипшидзе считает, что покупка заранее освящённого кулича является пародией на ту радость, которую должен приносить праздник Пасхи. По его словам, чудо человеческого спасения, приобщения к вере не совершается путём кликов и перевода денег за какую-либо вещь. Празднику Пасхи, подчеркнули в РПЦ, должно быть открыто сердце человека, а не его кошелёк.

Священник рассказал, откуда на самом деле взялся обычай посещать на Пасху кладбища

Священник рассказал, откуда на самом деле взялся обычай посещать на Пасху кладбища

Ранее Кипшидзе заявил, что во всех православных храмах будут совершаться пасхальные богослужения. По его словам, это касается и зоны спецоперации на Украине.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Новосильцев Артур

Светлана Оперук
  • Новости
  • Религия
  • пасха
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров