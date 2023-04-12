РПЦ: Пасхальные богослужения пройдут во всех действующих храмах в зоне СВО

Во всех православных храмах будут совершаться пасхальные богослужения. Как подчеркнул заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, вряд ли хоть один священник откажется проводить их.

"Думаю, во всех православных храмах, которые открыты, в которых есть приходы, будут совершаться пасхальные богослужения, потому что я не представляю себе священника, который сознательно отказался бы от совершения пасхального богослужения в пасхальную ночь", — сказал он в ходе пресс-конференции.