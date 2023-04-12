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Опубликовано 12 апреля 2023, 12:20
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РПЦ: Пасхальные богослужения пройдут во всех действующих храмах в зоне СВО

Во всех православных храмах будут совершаться пасхальные богослужения. Как подчеркнул заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, вряд ли хоть один священник откажется проводить их.

"Думаю, во всех православных храмах, которые открыты, в которых есть приходы, будут совершаться пасхальные богослужения, потому что я не представляю себе священника, который сознательно отказался бы от совершения пасхального богослужения в пасхальную ночь", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Кипшидзе подчеркнул, что это касается всех территорий, где живут и веруют православные христиане, в том числе и в зоне спецоперации.

Власти Киева запретили верующим посещать пасхальные богослужения
Власти Киева запретили верующим посещать пасхальные богослужения

Ранее папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Но сегодня в МИД заявили, что инициатив со стороны Киева о приостановке боевых действий не было.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Евгения Колесникова
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