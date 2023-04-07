Папа римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие на Украине
Папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Об этом после разговора с понтификом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели", — приводит его слова ТАСС.
Согласно инициативе Франциска, предлагается, чтобы с воскресенья, 9 апреля, и в течение двух недель "вообще не было никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие".
Напомним, что перемирие уже вводилось в зоне специальной военной операции. Так, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне спецоперации с 12:00 6 января до 00:00 7 января в честь Рождества. Министр обороны отдал военным соответствующий приказ, но украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту идею. Несмотря на это, российские бойцы соблюдали режим прекращения огня, чего нельзя сказать об украинской стороне: те нанесли удар по Донецку в первую же минуту после объявления режима прекращения огня.
ТАСС / AP / Andrew Medichini