Папа римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие на Украине

Папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Об этом после разговора с понтификом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

"Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом — неделя Пасхи православная. И только что папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели", — приводит его слова ТАСС.