КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 11:41

Захарова заявила, что инициатив о пасхальном перемирии со стороны Киева не было

Киев не направлял Москве каких-либо предложений по пасхальному перемирию в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало", — сказала дипломат в ходе брифинга.

При этом Захарова считает, что вряд ли вообще стоит ждать от Украины соответствующей инициативы, поскольку представители киевского режима настроены весьма враждебно и намерены продолжать вооружённый конфликт.

Политолог усомнился в том, что Киев согласится на предложенное папой римским перемирие

Политолог усомнился в том, что Киев согласится на предложенное папой римским перемирие

Ранее сообщалось, что папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Но на прошлой неделе в Кремле заявили, что не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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