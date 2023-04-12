Захарова заявила, что инициатив о пасхальном перемирии со стороны Киева не было

Киев не направлял Москве каких-либо предложений по пасхальному перемирию в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало", — сказала дипломат в ходе брифинга.