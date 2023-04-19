В Госдуме призвали сделать 2–5 мая нерабочими днями, чтобы продлить выходные

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил губернаторам российских регионов обращения от партии "Новые люди" с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями и тем самым продлить майские праздники в 2023 году. Такой документ поступил сегодня и в распоряжение Лайфа.

Сам парламентарий в разговоре с журналистами заявил, что соотечественникам необходимы длинные выходные, так так многие сейчас ощущают симптомы депрессии. По мнению Даванкова, людям попросту нужно дать нормально отдохнуть.

"Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало", — сказал он.