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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 13:55
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В Госдуме призвали сделать 2–5 мая нерабочими днями, чтобы продлить выходные

Вице-спикер ГД Даванков попросил губернаторов продлить майские выходные

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил губернаторам российских регионов обращения от партии "Новые люди" с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями и тем самым продлить майские праздники в 2023 году. Такой документ поступил сегодня и в распоряжение Лайфа.

Сам парламентарий в разговоре с журналистами заявил, что соотечественникам необходимы длинные выходные, так так многие сейчас ощущают симптомы депрессии. По мнению Даванкова, людям попросту нужно дать нормально отдохнуть.

"Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало", — сказал он.

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Ранее опрос показал, что 33% россиян согласны удлинить майские праздники за счёт новогодних каникул. А вот 25% респондентов пришлась не по нраву такая идея. Они уверены, что из-за длинных майских праздников нарушится учебный процесс в школах и вузах, а в зимний период дети останутся одни на каникулах.

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Наталья Исакова
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