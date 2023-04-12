Стоит ли брать отпуск к майским праздникам: Как не потерять в деньгах Многие хотят совместить отпуск и праздники, чтобы отдохнуть побольше. В какие дни это лучше сделать? В чём плюсы и минусы отпуска в мае? 11 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

В этом году майские праздники продлятся в общей сложности семь дней. Три выходных подряд будут с 29 апреля по 1 мая. Затем следуют четыре рабочих дня и снова выходные. Их будет четыре — с 6 по 9 мая. Разумеется, есть немало желающих продлить себе отдых и присоединить отпуск к майским праздникам. Одни берут неделю до первых выходных или неделю после вторых. Другие предпочитают присоединить к майским каникулам четыре рабочих дня, которые приходятся на период между праздниками.

Здесь возникает вопрос, как будут оплачивать отпуск в период майских праздников. Многие не хотят терять в деньгах. Не все желают также тратить лишние отпускные дни.

— В ежегодный оплачиваемый отпуск во время майских праздников (1 Мая — Праздник Весны и Труда и 9 Мая — День Победы) не включают два нерабочих праздничных дня. Они не входят в число календарных дней отпуска, в отличие от перенесённых выходных. Выходные дни, перенесённые из-за совпадения с нерабочими праздничными днями, нужно включить в число календарных дней ежегодного отпуска, на период которого выпали майские праздники. Это означает, что, как правило, фактически такой отпуск продлевается на количество праздничных дней, выпавших на его период. При этом датой начала отпуска может быть в том числе и нерабочий праздничный день, законом это не запрещено. Поэтому, если работник хочет отдохнуть непрерывно и больше, чем число дней отпуска, то отпуск в май — это хороший вариант, — рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

Он добавил, что, если на ежегодный отпуск работника выпадают майские праздники, оплачивать будут только дни отпуска. За праздничные дни — 1-го и 9 Мая — начислять отпускные не нужно, поскольку они в число календарных дней отпуска не включаются. Что касается заработной платы, финансово выгодно отдыхать в те месяцы, в которые мало выходных и праздничных дней.

— Если говорить о деньгах, то брать отпуск в мае невыгодно. Для отпуска с финансовой точки зрения следует выбирать июль, август, сентябрь или октябрь, — добавил Александр Спиридонов.

Сколько денег заплатят за отпуск в мае. Фото © Shutterstock

Бывают ситуации, когда человек и хотел бы в отпуск, но уйти не получается. Более того, возникает необходимость поработать в праздники. Этот вопрос урегулирован в Трудовом кодексе. Оплата за работу в выходные и праздники будет больше.

— В ТК есть ст. 153, согласно которой работа во внеурочные часы оплачивается как минимум в двойном размере. Например, в среднем вы получаете 3000 рублей в день, за работу в праздничный день вам должны заплатить минимум 6000 рублей. Двойная ставка — минимальная регламентированная ТК РФ выплата. На практике вы можете получить и больше. Всё зависит от договорённостей с работодателем. Бывает, что за работу в праздничные дни люди получают оплату и в троекратном, и в четырёхкратном размере, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По закону оплата в выходные и праздничные дни производится работнику за фактически отработанное время. То есть, если вы отработали неполную смену (восемь часов или столько, сколько предполагает ваш обычный график), а, допустим, три часа, то в повышенном размере вам будут оплачены только три часа, а не полный рабочий день.

Кроме того, по желанию работника вместо дополнительной оплаты ему может быть предложен выходной день в другое время.

Таким образом, если в компании поощряется работа в выходные и за неё делают повышенные выплаты, в майские праздники может быть выгоднее трудиться. Отпуск же лучше брать в те месяцы, когда потери от выплат будут минимальными или их не будет вообще.

Авторы Нина Важдаева