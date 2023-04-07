Длинные выходные и переносы в мае: как работаем и отдыхаем на майских В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая. Продлить их предлагается за счёт новогодних каникул. Будут ли россияне на майских в 2023 году отдыхать 11 дней подряд? Лайф разобрался. 7 апреля, 17:25 Сколько россияне отдыхают на майские праздники — решает Правительство РФ. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Долгожданная вылазка на дачу, первые шашлыки и Парад Победы по телевизору — это всё о майских праздниках. Светит ли нам в этом году длинный уикенд на природе или небольшой зарубежный вояж?

Официальные выходные и рабочие дни в мае 2023

В этом году, как и всегда, расчёт выходных дней на майские праздники зависит от дней недели, на которые приходятся праздничные даты — 1 мая и 9 мая. Первого числа в России отмечается Праздник Весны и Труда, который впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице — Санкт-Петербурге. Девятое мая будем праздновать День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Кстати, 9 мая сразу было объявлено выходным днём, но в 1947 году нерабочий день в эту дату отменили и вернули только через 17 лет.

В 2023 году 1 мая приходится на понедельник, а 9 мая — на вторник. Выходной положен и в предпраздничный день, 8 мая. Итого — три дополнительных выходных россияне будут иметь в мае в этом году.

Нерабочие дни по случаю Праздника Весны и Труда — три дня — с субботы по понедельник (с 29 апреля по 1 мая) и ко Дню Победы — четыре дня — с субботы по вторник (с 6 по 9 мая).

Итого, выходные дни для тех, кто работает на пятидневке, — 29, 30 апреля, 1 мая; 6, 7, 8 и 9 мая.

Производственный календарь на май 2023 года. Инфографика © LIFE c помощью Canva

Короткие рабочие дни в мае

По закону рабочий день в России сокращается на один час, если за ним следует нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идёт присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается.

В этом году в мае коротких рабочих дней нет, поскольку последний рабочий день перед праздниками, 5 мая, предшествует субботе 6 мая, обычному выходному. В 2023 году у нас выпало всего три сокращённых дня, и да из них — уже позади: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

Откуда взялась идея отдыхать на майские с 1 по 9

На днях депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счёт сокращения новогодних каникул. Народные избранники считают, что в период январских праздников многие россияне "сидят дома с салатами", а при тёплой майской погоде могли бы провести больше дней на природе.

В Госдуме предложили отдыхать на майские 10 дней. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Законопроект ещё не обсуждался на заседаниях Госдумы, но в ЛДПР и "Единой России" уже заявили, что не поддержат предложение отдыхать в мае 10 или 11 дней подряд. По словам депутатов, нынещние нормы, закрепленные в Трудовом кодексе, соблюдают баланс интересов работников, работодателей и правительства. Кроме того, предложение по продлению майских выходных за счет сокращения новогодних каникул должна предварительно рассмотреть комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Словом, в этом году документ одобрить точно не успеют и отдыхать на майские с 1 по 9 вся Россия не будет. А вот как к этой идее по результатам опроса отнеслись сами россияне.

В какие даты выгодно взять отпуск в мае 2023

В мае некоторые россияне традиционно стараются увеличить количество дней отдыха, присоединив к длинным праздникам отпускные дни. С точки зрения семейного и личного бюджета, брать отпуск в мае не выгодно. Дело в том, что за время ежегодного оплачиваемого отдыха сотруднику начислят отпускные, при этом зарплату считают исходя из дневной ставки, а отпускные – из среднего заработка, в расчёт которого входят все предусмотренные системой оплаты труда выплаты. Прежде всего, это зарплата за отработанное время, начисленная по должностному окладу.

Получается, что за время отпуска сотрудник получит средний дневной заработок, а из его зарплаты высчитают за рабочие дни, которые, как правило, стоят дороже. Поэтому, оформив отпуск в мае, сотрудник зарплату вместе с отпускными получит в размере, меньшем, чем его оклад. Хуже может быть только отпуск в январе, где полмесяца — нерабочие дни.

Гуглить, куда поехать на майские в 2023 году, уже поздно. Фото © Shutterstock

Но есть лайфхак, который позволить оформить отпуск в мае и не слишком не потерять в деньгах. Эксперты советуют при составлении заявления включать в отпускной период выходные дни. Как известно, выходные и нерабочие праздничные дни оплате не подлежат, а вот если выходные дни станут днями отпуска, то будут оплачены.

Если, к примеру, взять отпуск с 28 апреля по 10 мая, выгода будет существенная: 29 и 30 апреля, а также 1, 6, 7, 8 и 9 мая станут оплачиваемыми, и в итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать по графику.

Производственный календарь 2023

Производственный календарь — это важный помощник не только в работе кадровика и бухгалтера, но также руководителя подчинённого. Он облегчит расчёт рабочих часов, больничного или отпуска, а также поможет избежать ошибок при начислении заработной платы.

Производственный календарь в I квартале 2023 года. Фото © garant.ru

Производственный календарь во II квартале 2023 года. Фото © garant.ru

Расчёт рабочих часов в III квартале 2023 года. Фото © garant.ru

Сколько работаем и отдыхаем в IV квартале 2023 года. Фото © garant.ru

Чем заняться в майские праздники

Многие россияне на майских праздниках используют возможность устроить себе маленькое путешествие, но стоить оно будет, поверьте, как большое. Авиаперелёты с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2023 года будут существенно дороже других дат. На сайтах по бронированию и покупке билетов рекомендуют обратить внимание на соседние с праздничными даты, чтобы поездка обошлась дешевле.

Путешествия по стране на майских праздниках тоже влетят в копеечку. Участники рынка признаются, что найти и забронировать хороший отель на майские праздники в 2023 году уже поздно — всё приличное было раскуплено ещё в феврале-марте. К примеру, в санаториях Кавказских Минеральных Вод почти закончились места для отдыхающих на майские праздники. Туроператоры прогнозируют, что ближе к концу апреля практически все объекты на курортах региона объявят и о приостановке продаж даже на лето-2023.

Места пока ещё есть в Крыму. По данным регионального Министерства туризма и курортов, в прошлом году на майские праздники (с 29 апреля по 10 мая) полуостров посетило более 333 тысяч туристов, что на 10% выше уровня допандемийного 2019 года. К слову, Краснодарский край в период с 1 по 10 мая 2022 года посетили более 680 тысяч человек.

Крым и Севастополь остаются в числе популярных направлений на майские праздники. Фото © chersonesos-sev.ru

Если не в Сочи и не в Крым — айда на дачу. По статистике, большинство россиян, которые не остались на майские праздники в своих квартирах, традиционно выбираются на природу, в том числе — на свои приусадебные участки. Дел на огороде у "майских" дачников обычно по горло: за майские праздники на даче нужно успеть обрезать все ветки, которые не пережили зиму, убрать под кроной весь оставшийся с зимы опад, прорыхлить приствольные круги деревьев и непременно подкормить перед цветением.

Во многих регионах с 1 по 10 мая будет уже достаточно тепло, чтобы посеять холодостойкие овощи: кресс-салат, редис, морковь репу, брюкву, бобы, яровой чеснок, петрушку, шпинат, укроп и кинзу. Там, где совсем тепло, на майские праздники уже сажают картофель и лук, но пока высок риск заморозков, лучше укрыть посевы пленкой.

Если дача — тоже не ваше, на майских всё равно скучать не придётся. Сад имени Баумана при поддержке департамента культуры Москвы предлагает познакомиться с работами одних из самых невероятных художников XX века — Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. До 21 мая нужно успеть посетить Музей русского импрессионизма, где проходит выставка "Отличники" о европейских путешествиях молодых русских мастеров. Все майские обязательно ходим на Stand up в Джон Донн на Таганской, слушаем спектакль-экскурсию "Заблудшие", а 8 мая — идём на Петра Налича в "16 тонн".

Афиша на май 2023 в Санкт-Петербурге не менее насыщенная. В Театре им. Ленсовета дают "Ревизора", Севкабель Порт приглашает на выставку "Найти Бэнкси". 6 мая слушаем Джаз во дворце Великого князя Владимира, а в последний вечер майских праздников зажигаем на "Дискотеке 90-х" в заведении "Руки вверх".