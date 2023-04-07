В домах начнут устанавливать новые счётчики: Что ждёт жильцов Появится целый ряд новшеств, которые касаются процесса установки счётчиков и оплаты по ним. Кому поставят новые приборы, кто это оплатит и как изменятся суммы в квитанциях за услуги ЖКХ? 6 апреля, 23:40 Установка новых счётчиков © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Госдума приняла в третьем чтении закон, который регулирует вопрос установки общедомовых приборов учёта. Речь идёт о домах, которые подлежат капитальному ремонту. Теперь ограничен срок, в течение которого там могут не устанавливать счётчики на ОДН для контроля за теплом, газом, горячей и холодной водой. Он составляет три года. Если до этого времени капитальный ремонт не планируется, то приборы должны быть.

Действие закона распространяется на многоквартирные дома, которые включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества, до вступления документа силу.

Впрочем, есть дома, на которые требование закона не распространится. Например, установка счётчиков необязательна для ветхих и аварийных зданий, домов, которые подлежат сносу, а также там, где максимальный объём потребления природного газа составляет менее двух кубических метров в час. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Новые счётчики на электричество © ТАСС / Владимир Андреев

Также, по её словам, можно не ставить приборы в зданиях, которые не включены в региональную программу капремонта, где физический износ основных элементов конструкции составляет более 70%, а также в домах, принимающих участие в программе реновации.

— Данное ограничение абсолютно рационально. Сейчас ситуация складывается таким образом, что многие многоквартирные дома сознательно не оборудуются приборами учёта. Даже несмотря на то, что они не являются ветхими, аварийными и капитальный ремонт в них предполагается только через 10–15 лет. Это приводит к тому, что они являются менее энергоэффективными. Чтобы избежать этой ситуации, был принят этот закон, — отметила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Стоит отметить, что этой весной жильцам делают перерасчёт за общедомовые нужды за прошлый год. Именно поэтому сейчас многим пришли платёжные документы с повышенными цифрами. Впрочем, стоит отметить, что перерасчёт могут делать как в большую, так и в меньшую сторону. Кому-то стоимость коммунальных услуг и вовсе не меняли.

Перерасчёт сделан из-за того, что в сентябре прошлого года вступили в силу новые правила оплаты ОДН. Первый перерасчёт по ним должны сделать в первом квартале этого года. Отсюда и появились новые суммы в весенних квитанциях. Дело в том, что сейчас жильцы должны оплачивать весь объём услуг за общедомовые нужды. Раньше, если где-то был перерасход, то это становилось нагрузкой на управляющую компанию.

Существует два способа расчёта: по нормативам или по фактическому потреблению ресурсов по показаниям общедомовых счётчиков. Во втором случае расходы распределяются между всеми квартирами пропорционально их площади. Изменения правил в первую очередь коснутся тех, кто платит по нормативам. У них суммы в платёжках будут периодически корректировать, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению. По умолчанию перерасчёт будут делать раз в год, но если собственники захотят, то могут провести собрание и установить более частый график сверки показаний.

Авторы Нина Важдаева