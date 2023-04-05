С 1 мая начислять пенсии будут иначе: В чём особенность прибавки в этом году и сколько она составит С 1 мая вносятся изменения в начисление пенсий. Это касается и способа получения выплат, и их суммы. Что нужно учесть пенсионерам? 4 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Внесены изменения в федеральный закон "О почтовой связи". С 1 мая изменится способ получения пенсий наличными. Их выплачивать будут только организации федеральной почтовой связи АО "Почта России". Если выплаты за пенсионера получают родственники или знакомые по доверенности, то нужно обратить внимание, какая организация там указана. Если прописано название конкретной доставочной организации, то документ нужно будет переделать.

— Как следует из закона, теперь будет два способа доставки пенсии. Получатель может выбрать наиболее подходящий для себя: на счёт в банке или через почту. Кстати, выплаты будут проводить и в отделениях связи, и по месту жительства. Если человеку трудно ходить на почту лично, то почтальон принесёт пенсию на дом, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Тут стоит добавить, что теперь по желанию пенсионеров сотрудники почты будут доставлять им ещё и продукты, и бытовую химию. Кроме того, появится возможность оплатить услуги ЖКХ на дому. Для этого не потребуется осваивать Интернет. Сотрудники почты будут носить при себе платёжные терминалы. По ним можно будет провести всю необходимую оплату. С помощью этих услуг можно будет облегчить жизнь маломобильных пенсионеров, которым трудно выходить из дома.

В отделении Почты России. Фото © Shutterstock

Кроме того, С 1 мая членам лётных экипажей самолётов гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Её выплачивают в связи с вредными и опасными условиями труда.

— С этого месяца проиндексировали социальные выплаты с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Коэффициент индексации определяется правительством. В этом году прибавка составила 3,3%. Разберёмся для каких категорий граждан произойдёт увеличение пенсий. Например, это люди, которые по разным причинам не заработали трудовой стаж. Также получателями социальных пенсий являются дети-сироты в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста (до 23 лет), обучающиеся по очной форме. Получателями страховых пенсий во всех случаях являются дети-инвалиды, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Екатерина Туслякова.

В Социальном фонде России сообщили, что теперь Героям России и Героям Труда ежемесячная денежная выплата оформляется беззаявительно. Это касается людей, которые получили звание с 1 января 2023 года. Им больше не нужно представлять подтверждающие документы для получения ежемесячных денежных выплат. СФР будет назначать их по факту присвоения звания. Никаких заявлений писать не потребуется.

— Уведомление о назначенной ежемесячной денежной выплате получателю направят в течение трёх рабочих дней. Сами выплаты будут проводить с даты присвоения звания. В СФР напомнили, что Героям Советского Союза и Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы полагается ежемесячная денежная выплата в размере 83 496,41 рубля. Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы получают 61 566,28 рубля, — отметили в СФР.

Авторы Нина Важдаева