Магазины начали переписывать ценники: Какие товары подешевеют, а какие подорожают этой весной В начале апреля на складах сложилась необычная ситуация. Часть продукции оказалась в переизбытке. Спрос оказался меньше предложения, и продавцы начали снижать цены. Что подорожает, а что подешевеет? 2 апреля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Какие товары подешевеют

Ретейлеры обратили внимание, что на складах наблюдается затоваривание по целому ряду позиций. Причём это касается товаров, которые в прошлом году резко взлетели в цене. Сейчас они не только вернулись в прежний ценовой диапазон, но и начали дешеветь. Эта тенденция может продолжиться.

— Несмотря на санкционные ограничения и волатильность национальной валюты, с умеренным оптимизмом ожидаем увидеть снижение стоимости на разные группы товаров уже этой весной. Размер дисконта будет зависеть от ряда причин: поддержки со стороны государства, затоваренности складов, реализации прошлогоднего урожая, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Сергей Чеврычкин.

Если говорить о продуктах питания, то ожидается снижение цен на тепличные огурцы и томаты. Уже начинают поступать овощи из южных регионов России, которые ниже по себестоимости из-за затрат на электричество. К лету цены на эту группу товаров упадут на 10–25%.

Подешевеют также крупы. Производители могут распродавать продукцию прошлогоднего урожая, что с высокой вероятностью отразится на цене. Сергей Чеврычкин прогнозирует тут умеренное снижение: оно составит 2–5%.

Чуть больше, по мнению аналитика, подешевеют яйца. Цена на них снизится на 5–10% со второй половины апреля. Традиционно до Пасхи яйца пользуются повышенным спросом.

— Если говорить про электронику, то подешевеют планшеты и смартфоны. Как показывает анализ рынка, склады данной продукцией заполнены, что даёт шанс покупателям приобрести товары со скидкой. Дополнительным давлением на продажи будет переориентация покупателей на накопления или приобретение путёвок в отпуск. Сбрасывать со счетов не стоит также появление новинок, которые сместят спрос на предыдущие модели. Ожидаем снижения на 5–15% на продукцию китайских производителей второго эшелона, — прокомментировал Сергей Чеврычкин.

В прошлом году был ажиотажный спрос на бытовую технику. Компании провели массовые закупки и нарастили объёмы производства, но проблемы в логистике привели к тому, что техника прибыла только сейчас. На некоторых складах появились излишки. На этот факт обратил внимание директор по коммуникациям компании BitRiver экономист Андрей Лобода.

— При этом сейчас продажи сильно упали, соответственно, произошёл перекос в сторону предложения, спрос снизился. Но вряд ли стоит ожидать сильного падения цен на технику. Вряд ли компании станут продавать себе в убыток. Поэтому в данном случае ситуация с ценами непредсказуемая, но вероятность их снижения была выше в начале года, перед ослаблением рубля, — объяснил Андрей Лобода.

Сергей Чеврычкин считает, что подешеветь могут и некоторые стройматериалы, в частности песок и щебень. На эти товары он прогнозирует снижение цен на 5–10%. Фактором снижения стоимости будет являться открытие многих карьеров, которые зимой не работают.

Строители отмечают, что в целом абсолютное большинство материалов сейчас дорожает. В ближайшее время эта тенденция продолжится. Причина — ослабление рубля и рост курса юаня, от которого мы напрямую зависим в случае экспортных поставок. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Однако есть всё же материалы, которые дешевеют. Это сезонные крепежи, компоненты инженерных систем, которые необходимы для зимнего оснащения дома. И именно сейчас их выгодно закупать. В качестве примера приведу обогревающие кабели для системы желобов и водосточных труб. Сейчас они дешевле в силу специфики оборудования. На такие позиции стоит обратить внимание, если следовать поговорке: "Сани готовить надо летом, а телегу — зимой", — добавил Максим Лазовский.

Какие товары подорожают

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Сергей Чеврычкин ждёт повышения цен на автомобили, которые чаще всего весной демонстрируют рост как в сегменте новых, так и подержанных. В том числе из-за снижения предложений и закрытия дилерских центров европейских, японских, южнокорейских и американских производителей.

— Снижения цен на строительство в летнем сезоне 2023 года не будет! Цены на некоторые материалы поднялись ещё в марте: например, подорожание окон уже составило 8%. А металл с 1 апреля подорожает на 10%. Также уже в апреле на 10% поднимется стоимость всего "леса". Подорожание коснётся как отделочных материалов типа лиственничного планкена, так и элементов каркаса, таких как клеёная тавровая балка — обязательный компонент каждого качественного каркасного дома. Это подорожание — отголосок провального сезона 2022 года и происходит на этапе заготовки, — отметил директор по продажам строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

Он добавил, что в конце весны произойдёт ещё и сезонный рост цен. Своего пика стоимость материалов и строительства в целом традиционно достигнет в июле. На данный момент прогнозируется подорожание древесины вплоть до 40%. Конечно, это отразится и на общей стоимости строительства в пик сезона. В июле возведение дома обойдётся примерно на 15% дороже, чем в апреле.

— Мы не прогнозируем снижение цен на мебельную продукцию, для этого сейчас попросту нет макроэкономических предпосылок. А вот поднятия цен ожидать стоит. Курсы валют продолжают расти, иностранные поставщики поднимают цены, логистика тоже не дешевеет день ото дня. При этом я отмечу, что в первом квартале этого года наметился тренд на укрупнение заказов, — пояснил генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

По его словам, клиенты стараются приобретать мебель сразу в несколько жилых зон, чтобы снять лишнюю головную боль, связанную с поисками отдельных товаров. К тому же в этом случае удаётся зафиксировать цену. При постепенных покупках затраты могут оказаться выше.

Авторы Нина Важдаева