С 1 апреля изменятся правила денежных переводов и интернет-покупок: Что нужно учесть при расчётах Целый ряд финансовых новшеств вводится с 1 апреля. Они касаются и покупок через Интернет, и вложения сбережений, и процедуры оплаты по счетам. Что теперь нужно учитывать при переводах и расчётах? 30 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

Изменятся правила покупок через Интернет

С 1 апреля изменятся нормы для беспошлинного ввоза товаров в Россию из-за рубежа или заказа через иностранные маркетплейсы. Новый порог будет составлять 500 евро и 25 килограммов для личного ввоза товаров пешим способом или различными видами транспорта (за исключением воздушного), а также 200 евро и 31 килограмм для доставки посылки по почте или курьером.

— Ранее в случае личного ввоза товаров на сумму до одной тысячи евро при общем весе до 31 килограмма не требовалась уплата пошлины, — пояснил управляющий партнёр ЮРЛ Групп Семён Николаев.

Продлеваются ограничения на переводы денег за рубеж

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С 1 апреля продлеваются ограничения на переводы денег за границу. Для граждан России и дружественных стран установлен лимит не более 1 млн долларов в месяц при переводе на счета в зарубежных банках и не более 10 тыс. долларов по системам денежных переводов.

— Нерезиденты, работающие в России, вправе отправить за границу деньги в размере заработной платы. А вот для людей, имеющих гражданство недружественной страны и не осуществляющих трудовую деятельность в России, запрещены переводы любых сумм за рубеж. ЦБ аргументирует свое решение тем, что это поможет поддержать финансовую стабильность в стране, — рассказал председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры" Андрей Андреев.

Усилится контроль за выдачей кредитов

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Чтобы избежать мошенничества при получении микрозаймов через Интернет, микрофинансовые организации введут проверку личности заёмщика по определённым параметрам. Список шагов для проверки клиента указан в новой версии базового стандарта, который МФО используют при совершении операций на финансовом рынке. Если организации не применят три или более из этих проверок, это будет нарушением правил.

— В новой редакции базового стандарта совершения МФО операций на финансовом рынке предлагается осуществлять проверку подлинности паспорта заёмщика и его фотографии в документе, а также анализировать информацию о кредитной истории и достоверность данных, указанных в заявлении. Стандарт также отмечает, что только МФО могут принимать решение о выдаче займа и передавать деньги заёмщику, — отметил Семён Николаев.

Он пояснил, что базовый стандарт был утверждён Банком России и вступит в силу через три месяца со дня публикации на сайте регулятора. Саморегулируемые организации (СРО) будут следить за выполнением МФО требований стандарта, а Банк России будет контролировать СРО.

— Ещё, согласно указанию ЦБ РФ, поменялся порядок проверки клиентов банков. Граждане, пользующиеся специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход", становятся на учёт в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход и должны предоставить в микрофинансовые организации соответствующий документ, подтверждающий это. Осуществлять данную процедуру необходимо на дату, не превышающую пять рабочих дней до даты заключения договора займа или до даты приобретения требований по приобретённому договору займа. Но не позднее даты формирования резервов на возможные потери по займам, — отметил Андрей Андреев.

Кроме того, с 1 апреля вступает в силу постановление об изменении порядка формирования кредитной истории. Величина среднемесячного платежа не рассчитывается по договору денежного займа, который заключён в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

— В постановлении также указаны новые показатели кредитной информации и перечень событий, вследствие которых она составляется, — добавил Андрей Андреев.

Появится новый способ оплаты

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В апреле 2023 года 13 крупнейших российских банков приступят к тестированию цифрового рубля. Он будет равнозначен физическому рублю, и с его помощью можно будет оплачивать товары и услуги, а также осуществлять переводы между физическими лицами.

Также цифровые рубли позволят проводить мгновенные переводы между физическими лицами без комиссии и без привязки к банковским счетам. Кроме того, они будут защищены от подделки и мошенничества благодаря технологии блокчейн.

— В целом, цифровой рубль — это новый уровень электронных платежей, который обеспечит более быстрый, удобный и безопасный способ расчётов. Банки, участвующие в пилотном проекте, намерены создать на основе цифрового рубля всеобъемлющую инфраструктуру для электронных платежей, которая, предположительно, станет одной из самых инновационных в мире, — рассказал Семён Николаев.

Вводятся новые правила для обладателей сбережений

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Центробанк меняет правила покупки некоторых иностранных ценных бумаг для неквалифицированных инвесторов. Правило касается иностранных акций, находящихся в реестрах депозитариев, которые зарегистрированы в странах, не признающих Россию налоговым резидентом.

— Эти иностранные акции считаются недружественными и подлежат ограничениям для покупки неквалифицированными инвесторами. Банки и брокеры получили соответствующее уведомление от Центробанка и обязаны соблюдать новые правила, — пояснил Семён Николаев.

Андрей Андреев отметил, что до 1 октября 2023 года продлевается запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Право собственности на иностранные акции остаётся у их владельцев. Однако брокеры не будут принимать и исполнять поручения клиентов по совершению сделок с ними. Ограничение не распространяется на бумаги иностранных эмитентов, основная работа которых проходит на территории России.

Авторы Нина Важдаева