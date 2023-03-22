Открылись новые перспективы юаня: Чем они интересны для вкладчиков В марте вырос спрос и на наличные, и на безналичные юани. Всё больше банков предлагают вклады, а корпорации — ценные бумаги, номинированные в китайской валюте. Стоит ли хранить сбережения в юанях? 21 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

В чём преимущество юаня перед долларом и евро

В период ограничений на привычные валюты, такие как доллар и евро, китайская валюта стала одним из оптимальных вариантов для того, чтобы распределить риски и не держать все активы только в рублях. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Шепелев.

Кроме того, по его словам, сейчас инвесторов всё больше интересуют облигации российских компаний в юанях. Это одно из популярных решений. Вложения в облигации не требуют статуса квалифицированного инвестора и дают фиксированный купон.

— Активно набирают популярность структурные продукты в юанях, но подходят они только квалифицированным инвесторам. Тут есть несколько причин для роста спроса. Во-первых, их можно покупать в юанях напрямую без конвертации через рубли. Это позволяет диверсифицировать свой портфель, распределяя в нём риски по валюте. Во-вторых, здесь высокий фиксированный купон. Значительно выше, чем в облигациях или на депозите, причём с возможностью получать его гарантированно, — пояснил Андрей Шепелев.

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Третьей причиной, по его словам, является то, что в качестве активов можно использовать привычные инвесторам российские акции известных компаний. Более того, российские бумаги в продукте также могут быть оценены в юанях.

— Санкции, дефицит наличных на иностранные валюты и лимит на их снятие сделали евро и доллар токсичными валютами в России. Эти проблемы заставили инвесторов и банки обратить внимание на китайский юань. Торговые объёмы на Мосбирже в парах с юанем увеличились. Банки стали предлагать вклады в юанях. Консервативный инструмент для неквалифицированных инвесторов — банковский вклад. В юанях обещают доходность до 2,65% годовых. Учитывая, что санкции ужесточаются, а расчёты в юанях увеличиваются, спрос на юань будет повышаться, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, юань — отличная замена доллару и евро. Корреляция пар юань – рубль и доллар – рубль за последние 30 дней составила 0,93, а евро – рубль — 0,96. При этом у юаня волатильность выше, чем у доллара и евро, поэтому можно легко уйти в минус при укреплении рубля. Вклады должны оформляться на срок не менее одного года, чтобы "пересидеть" движения, вызванные теми или иными новостями.

Какие подводные камни нужно учесть перед покупкой юаней

Народный банк КНР. Фото © Shutterstock

Юань хоть и стабильная на сегодня валюта, но всё-таки это такая же валюта, как и любая другая, а значит, есть вероятность колебаний и изменений курса. Китай — страна, ориентированная на экспорт. Именно поэтому дорогой юань невыгоден КНР для расширения поставок китайских товаров за границу. Юань — не свободно конвертируемая валюта. Ежедневно Народный банк КНР определяет курс юаня к доллару. В ходе торгов на бирже сделки могут проходить лишь с небольшим отклонением от него.

За счёт такого чёткого регулирования курс может резко меняться. Фактически его могут заметно понизить в любой момент, если Китаю нужно будет поддержать экспортёров. И таких примеров в истории уже было множество. Можно сказать, что Китай регулярно резко опускает курс своей валюты. Это нужно учитывать обладателям валютных сбережений, решившим вложиться в юань.

— К тому же для ряда продуктов в юанях может потребоваться статус квалифицированного инвестора. Для структурных продуктов это обязательное условие, — пояснил Андрей Шепелев.

Доллары и евро несут определённые риски, если у физического лица есть депозиты (берётся комиссия по вкладам, ограничены возможности по сумме при снятии денег со счёта), а по юаням таких ограничений нет. Доходность вкладов в китайской валюте — 2–3%, что может быть интересно в качестве получения дополнительной прибыли. Кроме того, растёт взаимный торговый оборот между РФ и Китаем (юани нужны бизнесу), увеличивается туристический поток, россияне приобретают юани для поездок в Поднебесную. На эти моменты обратил внимание частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его словам, облигации или акции китайских компаний также инструмент для диверсификации инвестиционного портфеля. Стоит иметь такие бумаги, так как вторая экономика мира в условиях рецессии в США и Европе, банковского кризиса имеет потенциал к росту. Соответственно, ценные бумаги КНР способны принести дивиденды.

Тем не менее аналитики обращают внимание на то, что нужно в первую очередь иметь в виду горизонт инвестирования. Если денег мало, то имеет смысл держать их в рублях, а в альтернативные инвестиции вкладывать небольшую часть сбережений. Сейчас такая обстановка на рынке, что взлёты и падения могут ждать любые активы, даже самые надёжные.

Авторы Нина Важдаева