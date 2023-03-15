С 1 апреля появятся новшества для жильцов: Как изменятся суммы за услуги ЖКХ и оплата по счётчикам До 1 апреля жильцам должны прийти новые платёжные квитанции за коммунальные услуги. За что сделают перерасчёт и как теперь передавать показания по счётчикам? 14 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Максим Коротченко

Жильцам сделают перерасчёт платы за общедомовые нужды за прошлый год. Обновлённые квитанции должны прийти до 1 апреля. У кого-то единовременная плата будет значительно выше, чем раньше, а у кого-то ниже. В ряде случаев она и вовсе не изменится.

Перерасчёт связан с тем, что до 2022 года собственники жилья могли платить за коммунальные услуги двумя способами. Если в доме установлены общие, а не индивидуальные счётчики, то плату брали по фактическому потреблению. Бывали ситуации, что счётчики есть, но жильцы не голосовали за оплату по факту или дом слишком старый. Тогда платёж начислялся в целом и распределялся равномерно на весь год. При этом сумма выплат на каждого потребителя не могла превышать нормативы, которые устанавливаются региональными властями. Если фактическое потребление выходило за эти пределы, то разницу доплачивала управляющая компания.

— Ситуация изменилась в сентябре 2022 года. Тогда вступили в силу новые правила расчётов. Теперь собственники должны оплачивать весь объём услуг за общедомовые нужды. Впервые сделать перерасчёт по новым правилам должны в первом квартале 2023 года, то есть сейчас, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

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Она добавила, что собственники могут сами получить информацию о том, есть ли у них в доме общий прибор учёта и будет ли перерасчёт. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Кроме того, в ГИС ЖКХ можно найти дом в поиске по адресу и сразу узнать, есть ли там общедомовой счётчик. Эта информация находится в открытом доступе.

— Все перерасчёты должны быть сделаны до 1 апреля 2023 года. Допустим, оплата за отопление осуществляется равномерно в течение календарного года на основании показаний квартирного или общедомового приборов учёта. В этом случае сумма корректируется исполнителем в первом квартале года, следующего за расчётным годом. Также ежегодная корректировка проводится, если в жилых или нежилых помещениях многоквартирного дома полностью или частично отсутствуют индивидуальные или общие приборы учёта. При этом там есть коллективные (общедомовые) приборы учёта и помещения, площадь которых составляет более 50% всех помещений многоквартирного дома, оборудованных распределителями, — пояснила ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.

Юрист добавила, что перерасчёт могут проводить и чаще, чем раз в год. Например, если оплата за отопление производится в течение отопительного периода, то решением общего собрания собственников помещений, членов товарищества или кооператива может быть установлена более частая периодичность корректировки.

— Что касается изменения тарифов, то принято Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", — добавила Србуи Иващенко.

Кстати, проблем с отоплением в дальнейшем должно стать меньше. Минэнерго изменило правила, по которым проводится оценка готовности к отопительному сезону. Соответствующий приказ ведомства вступил в силу 13 марта. Теперь для проверки потребителей энергии в состав комиссии нужно включить представителей единой теплоснабжающей организации, с которой заключён договор на поставку тепла. Также в комиссию могут войти представители Ростехнадзора и жилищной инспекции, а также представители организации, к сетям которой подключены теплопотребляющие установки.

Что касается проверки многоквартирных домов, где есть газопроводы и газовые плиты, то ею займутся в том числе представители газораспределительной организации. Они тоже войдут в состав комиссии.

Целый ряд новшеств для жильцов уже начал действовать с 1 марта. В частности, ответственность за некачественный капитальный ремонт станет жёстче, усилят контроль за безопасностью лифтов, станет легче сделать перерасчёт за вывоз мусора. Кроме того, вводятся более строгие требования к работе дворников.

Авторы Нина Важдаева