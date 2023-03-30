Надвигается новая волна колебания курсов валют: К каким отметкам устремился рубль В конце марта усилились колебания курсов доллара и евро, при этом изменились и факторы влияния на стоимость рубля. Какие процессы ускорятся на валютном рынке в апреле и сколько будет стоить валюта? 29 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

От чего будет зависеть курс рубля в апреле

В прошлом году март стал очень непростым месяцем для валютного рынка. Именно тогда курс доллара резко взлетел до 120 рублей. Многие инвесторы бросились скупать валюту, опасаясь дальнейшего роста. Впрочем, этого не произошло. Курс валюты очень быстро вернулся на уровень начала года, а дальше на финансовых рынках начались весьма нетипичные события. Курс рубля резко укрепился. Летом доллар стоил чуть дороже 50 рублей. Этот разворот стал неожиданным. Большинство экономических прогнозов не оправдалось.

Прошёл год, и на валютном рынке снова сложилась весьма необычная обстановка. В целом ситуация спокойная, но в марте доллар и евро опять начали дорожать. Курс валют обновлял многомесячные максимумы.

Сейчас на курс рубля влияет четыре основных фактора. Это данные платёжного баланса РФ, динамика цен на нефть и индекса доллара, а также геополитика. Дефицит бюджета на 2023 год уже перешагнул прогнозируемый уровень в 2,93 триллиона рублей. Причиной стало увеличение расходов и сокращение налоговых поступлений в бюджет от нефтегазовой отрасли.

— Уже 8 марта дефицит бюджета составил 3,3 триллиона рублей. В первом квартале доходы экспортных компаний, вероятно, сократились из-за относительно низких цен на нефть и санкций Запада, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

На курс рубля давит снижение экспортной выручки из-за упавших биржевых сырьевых цен и санкций (предложение валюты уменьшается), а также восстановления импорта (спрос на валюту повышается). Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

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По его словам, внешнеторговая конъюнктура приводит и к внутреннему давлению: дефицит бюджета расширяется на фоне выпавших доходов от экспорта. При этом госрасходы бьют рекорды из-за актуальной геополитики. Как итог — произошло падение рубля против основных валют к значениям апреля 2022 года.

— Тем не менее ждём стабилизации потоков и выправления бюджетных балансов. Рубль в апреле может перейти к умеренному укреплению. Например, средний курс 2023 года по доллару поднялся почти до 73 рублей. Эту отметку пока можно взять за ориентир коррекции валюты, — рассказал Михаил Зельцер.

Чем интересен краткосрочный прогноз курса рубля

Владислав Антонов ожидает роста доллара до уровня 78,30 рубля с последующим ускорением в апреле до 80. Евро к концу апреля может достигнуть 85 рублей.

Аналитик отметил, что низкая ликвидность российского валютного рынка делает его чувствительным к любому негативу из-за санкций и токсичности валют недружественных стран. Объёмы торгов по евро и доллару последовательно сокращаются на Мосбирже.

По прогнозам Владислава Антонова, рубль укрепится, как только начнёт сокращаться дефицит бюджета России и восстановится цена на нефть марки Brent около отметки в 85–86 долларов за баррель.

— В ближайшие дни рубль наверняка будет снижаться к доллару и евро, так как фактор поддержки в виде налогового периода завершён. В начале недели компании-экспортёры уже перечислили в бюджет страховые взносы, акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль. Кроме того, оказывать давление на национальную валюту будут данные по экспорту (который значительно просел к уровню прошлого года) и информация о дефиците бюджета. Дефицит по итогам первого квартала 2023 года грозит быть рекордным — 3,3 триллиона рублей при плане на год 2,9 триллиона рублей, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

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В то же время он добавил, что фактором поддержки для рубля выступают котировки нефти, которые после длительного периода снижения перешли к росту. Сейчас Brent торгуется по 77 долларов за баррель, хотя на прошлой неделе стоила ещё 71 доллар. Однако перспектива мировой рецессии и банковского кризиса в развитых странах может оказать негативное влияние на стоимость сырья.

— Если нефть снова перейдёт к сокращению стоимости, это также будет давить на рубль. Вероятнее всего, что в течение апреля доллар плавно вырастет до отметки 78–79 рублей за единицу, а евро — до 85–86 рублей, — считает Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева