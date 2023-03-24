С 1 апреля изменятся налоги для нефтяников: Что будет с ценами на бензин и дизель С 1 апреля изменится механизм демпфера, от которого зависят цены на топливо. Кроме того, на бензин и дизель растёт сезонный спрос. Сколько теперь будет стоить топливо на АЗС? 23 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Рюмин Александр

От чего будут зависеть цены на топливо

С 1 апреля 2023 года будет изменена формула демпфера. Теперь дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent будет ограничен для определения нефтяных налогов. При этом растёт ценовой дифференциал для расчёта демпфера на бензин. Он увеличится с 20 до 25 долларов за баррель. Более того, вводится ценовой дифференциал при расчёте демпфера по дизельному топливу. С 1 апреля установят предел на уровне 10 долларов за баррель.

Кроме того, с наступлением весны в России начинает увеличиваться спрос на топливо. Сезонный рост связан с началом посевных работ и повышенной активностью автолюбителей. При этом в такие времена обычно наблюдался резкий рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС. Но в этом году всё может быть иначе. Так охарактеризовал обстановку на рынке специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Он обратил внимание, что за 2022 год бензин подорожал в среднем на 0,2–0,7% при годовой инфляции в районе 12%. Сохранить стоимость практически без изменений помог демпферный механизм. Сказалось и появление переизбытка топлива на внутреннем рынке после введения множества санкций со стороны Запада. Дизельное топливо выросло в цене на 8%, чему способствовали налоговые нововведения.

— Одна из стратегических задач правительства — удержать рост цен на топливо в 2023 году в рамках инфляции. Для достижения этих целей будет продолжать действовать демпфер, при котором производители получают выплаты от государства, если экспортные цены на бензин и дизель выше условных внутренних. При обратной ситуации нефтяники перечисляют разницу в бюджет. Вдобавок, по словам главы Минэнерго, на текущий год в стране накоплен достаточный объём топлива. Из-за эмбарго западных стран на нефтепродукты из России компании продолжают поставлять бензин и дизель на внутренний рынок. В результате переизбыток предложения сохраняется, — отметил Николай Вавилов.

Сейчас оптовая стоимость топлива стабильна. В феврале компании нарастили объёмы выпуска. Надо отметить, что сейчас на топливном рынке России стоимость бензина на заправках больше определяется не спросом и предложением.

— Гораздо важнее — налоговая нагрузка, регулирование отрасли и механизм демпфера. Чтобы понять, насколько это важно для цены топлива, достаточно напомнить: в каждом литре бензина доля налогов и акцизов составляет 70%. Поэтому любые изменения в данной сфере важны для конечной стоимости продукта, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Прогноз цен на бензин и дизель

Николай Вавилов считает, что помочь удержать цены в рамках инфляции и даже, вероятно, снизить их может геополитическая обстановка. В случае рецессии мировой экономики спрос на сырьё резко сократится, что увеличит избыток нефтепродуктов внутри страны. С другой стороны, такая ситуация нанесёт урон бюджету и всей экономике в целом.

Рост налогов и снижение выплат по демпферу могли бы способствовать росту цен на топливо. При этом проблемы с экспортом и достаточные внутренние запасы будут работать на удержание стоимости бензина и дизеля. Ожидается небольшой рост в рамках инфляции. По прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5–7%, поэтому и годовой рост цен на топливо можно ожидать в этом диапазоне. Такой прогноз сделал Николай Вавилов.

Обычно уже в марте начинаются плановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах, что снижает объём предложения на рынке. Рост спроса и снижение предложения одновременно — это причины для роста цен. Но в этом году ситуация другая: экспорт нефтепродуктов (и топлива в том числе) значительно сократился, так что даже при условии ремонтов на НПЗ перспектив снижения предложения в России не видят ни Минэнерго, ни сами компании. Поэтому серьёзного изменения розничных цен ожидать не стоит. Тем более что в марте оптовые цены на бирже даже сократились в пределах 10%. Так считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

— В апреле вступает в силу решение Правительства РФ по изменению демпфера и другие налоговые новации для сферы переработки сырья. Раньше компании получали выплаты, если экспортная стоимость топлива была выше цены его реализации в России. Сейчас размер выплат снизится, а это приведёт к сокращению объёмов субсидий для российских НПЗ. Очевидно, что это приведёт к росту издержек при производстве топлива и компаниям будет необходимо повышать цены для внутреннего рынка. Однако стоит ожидать, что рост цен не превысит размер инфляции за год (прогнозируется 5–6%). Поэтому, скорее всего, в течение года цены на бензин и дизель вырастут в среднем на 2,5–3,5 рубля за литр, — рассказал Артём Деев.

Авторы Нина Важдаева