С 1 апреля начнёт действовать новый способ оплаты: Что такое цифровой рубль и как им пользоваться Цифровой рубль — третья форма национальной валюты. Кроме того, это принципиально новое платёжное средство. Что ждёт покупателей и бизнес с 1 апреля. 15 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

Что такое цифровой рубль

С 1 апреля покупатели и бизнес для расчётов получат третью форму национальной валюты. Введение цифрового рубля нацелено на сокращение доли наличных денег и контроля за расходованием бюджетных средств. Цифровой рубль станет полноправной валютой и будет использоваться для переводов, оплаты товаров, а также как надёжный способ сохранения денежных средств.

— Цифровой рубль (ЦР) — третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Центробанке. Эмиссией цифрового рубля будет заниматься ЦБ России, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Цифровой рубль — это некая гибридная форма валюты, то есть не безналичные рубли и не привычные нам купюры. Она существует только в виде записи в цифровом кошельке и будет использоваться только для проведения безналичных платежей. То есть обналичить, снять эти деньги со своего цифрового кошелька и использовать как банкноты и монеты эти рубли нельзя. Так объяснил ситуацию руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Центробанк пока проводит пилотное тестирование цифрового рубля с 1 апреля 2023 года. В пилоте участвует ограниченное число клиентов и банков, а операции таким способом будут реальными — это оплата госуслуг, покупки в маркетплейсах, оплата ЖКХ, переводы между физлицами и т.д. Постепенно после отработки всех технических нюансов эта практика будет расширяться и использоваться повсеместно и бизнесом, и населением, — добавил Артём Деев.

В чём преимущества цифрового рубля

Владислав Антонов отметил, что цифровой рубль может быть удобен и для покупателей, и для бизнеса. Как у платёжного средства у него есть ряд преимуществ. Например, доступ к кошельку через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент. Операции с цифровым рублём будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение. Есть возможность использования без доступа к Интернету.

Кроме того, такой способ оплаты гарантирует высокий уровень сохранности и безопасности денег. Среди плюсов также — расширение линейки инновационных продуктов и сервисов; улучшение условий клиентского обслуживания; средства в кошельке доступны клиенту через любую финансовую организацию, где он обслуживается.

— Форма безналичных платежей более удобна, чем наличные деньги. В России очень мощная программа по цифровизации экономики. Цифровой рубль даёт возможность быстро совершать платежи, совершенно понятная инфраструктура и всё происходит под контролем регулятора. Сама система, где это всё проводится, защищена. Возможно, это приведёт к унификации квалификации некоторых процессов, которые будут с ним связаны, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

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Ещё одно удобство цифрового рубля для потребителя — значительно ниже риск контрагента (если банк рухнет, с деньгами всё в порядке, обязательства перед клиентом держит ЦБ). На этот момент обратил внимание аналитик "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты

На первый взгляд, цифровой рубль может показаться похожим на криптовалюты. Но это не так. Криптовалюты производятся в результате майнинга или стейкинга. ЦБ создал гибридную архитектуру, состоящую как из компонентов централизованной системы, так и распределённых реестров. Такое пояснение сделал Владислав Антонов.

Эмиссией цифрового рубля может заниматься только ЦБ. Контролировать его тоже будет регулятор. А поскольку это третья форма денег, то он будет на себе ощущать инфляцию, девальвацию и деноминацию. Он будет под защитой государства.

— Для государства плюсы цифрового рубля — это контроль за расходованием бюджетных средств, снижение издержек на администрирование бюджетных платежей, потенциал для упрощения проведения трансграничных платежей, — добавил Владислав Антонов.

По сути, цифровой рубль не имеет ничего общего с классическими криптовалютами. В отличие от централизованных финансов, это скорее фиатная валюта, контролируемая Центробанком. То есть курс её не будет таким же волатильным, как у биткоина. Функционирование и надёжность гарантируются ЦБ. Это просто будет ещё одна форма денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Об этом рассказала операционный директор финтех-платформы "Фаст ривер" Ксения Артемьева.

Главный её плюс для государства — абсолютная прозрачность любых платежей и, как следствие, высокий уровень финансового контроля. А также сокращение расходов на эмиссию рубля классического.

Какие сложности могут возникнуть при обращении с цифровым рублём

Ксения Артемьева считает, что главный минус цифрового рубля — возможная невостребованность этой валюты на рынке. Это будет замедлять её развитие и проникновение. Для бизнеса внедрение новой формы денег пока сулит больше выгоды за счёт снижения расходов на инкассацию и эквайринг. Для простых граждан в целом ничего не поменяется — просто добавляется ещё одно платёжное средство.

— Правда, хранить деньги в цифровых рублях будет бессмысленно — доходность по таким накоплениям регулятор обеспечивать не собирается, во всяком случае пока. А вот кому такие нововведения могут не совсем понравиться, это банкирам. Так как апгрейд платёжной инфраструктуры для приёма цифрового рубля может потребовать от игроков расходов в размере десятков миллиардов рублей. А дополнительные расходы у банкиров могут привести к повышению стоимости банковских услуг для простых граждан, — добавила Ксения Артемьева.

По словам Сергея Раманинова, ещё один риск цифрового рубля — вымывание депозитов из банков РФ. Часть средств будет переведена в цифровую форму и уйдёт с балансов банков на баланс ЦБ. Это может оказать давление на процентные ставки банков по вкладам (на фоне снижения предложения денег для них). Впрочем, Центробанк планирует урегулировать этот вопрос.

Авторы Нина Важдаева