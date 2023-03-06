Ограничения на снятие наличных и денежные переводы: Какие изменения ждут покупателей и клиентов банков С 9 марта ЦБ продлит ограничения на снятие валюты. При этом многие банки начали менять условия обслуживания, а также появляется больше магазинов, которые стали выдавать деньги с карт на кассе. 5 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В марте сразу несколько банков анонсировали повышение кешбэка по дебетовым и кредитным картам. В том числе и за оплату услуг ЖКХ, а не только за покупки в магазинах. Кроме того, изменились и условия по оплате бонусными рублями. Например, размеры компенсаций за покупки в некоторых случаях достигают 100%. Бонусными рублями можно оплатить даже проценты по кредиту и страховку.

На этой неделе ожидаются новости, которые будут касаться снятия наличной валюты со счетов. Согласно ранее введённым ограничениям ЦБ России, банки имеют право продавать валюту, отличную от долларов США и евро, без ограничений. Что касается долларов и евро, то банки могут продавать гражданам только ту наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

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С валютных депозитов, открытых до 9 марта прошлого года, можно снять не более $10 тысяч или эквивалент в евро, а всё, что больше этой суммы, — в рублях. С депозитов, открытых после 9 марта 2022 года, наличная валюта не выдаётся. Это ограничение действует до 9 марта текущего года, но Центробанк уже сообщил, что снять его пока не получится.

— США и Европа запретили ввозить свои банкноты в Россию. В связи с этим стоит ожидать продления ограничений на снятие иностранной наличной валюты после 9 марта. ЦБ может рассмотреть отмену валютного контроля в случае снятия западных санкций (маловероятно) или возобновления экспорта наличной валюты в страну. Доля доллара США в международных расчётах снижается, поэтому Штаты могут пересмотреть своё решение после завершения СВО, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он добавил, что, после того как с российского рынка ушли международные платёжные системы Visa и Mastercard, на смартфонах перестали работать Apple Pay и Google Рay. Сейчас россияне оплачивают товары и услуги бесконтактными картами либо проводят платежи через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью сканирования QR-кода продавца на кассе. Национальная система платёжных карт (НСПК) запустила возможность оплаты через генерацию QR-кода на смартфоне клиента.

Мобильный телефон с приложением "Система быстрых платежей" (СПБ). Фото © ТАСС / Алексей Зотов

— Замещение платёжных карт проходит медленно. Остаётся дожидаться официального введения цифрового рубля ЦБ РФ. Может, через него будет больше возможностей для оплаты, минуя карты, — отметил Владислав Антонов.

Продление ограничений по валюте, которое анонсировал Центральный банк, — мера вынужденная, так как из-за санкций наличные доллары и евро в Россию не поставляются. В банковской системе оборачивается только тот объём валюты, которая поступает от граждан (при продаже долларов и евро) или от бизнеса в результате экспортных операций. И потому можно обозначить первую тенденцию в этой сфере: вероятно, ограничения останутся надолго. Наличной валюты физически не хватает. Это означает, что сверх лимита в 10 тысяч долларов вы не снимете средства. Все деньги свыше этой суммы с банковского счёта вы получите в рублях. Эти решения уже привели к значительному оттоку средств физических лиц с валютных депозитов, и это также будет продолжаться. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Сейчас всё больше магазинов начинают оказывать услугу по снятию наличных на их кассах. Таким образом, при необходимости людям не нужно искать банкомат своего банка. Это особенно актуально в отдалённых населённых пунктах или районах.

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— Что касается возможностей по снятию наличных на кассах магазинов, это дополнительная услуга. Ретейл идёт навстречу пожеланиям покупателей, внедряя подобные новации. В результате можно ожидать сокращения банкоматов — они будут меньше востребованы, если наличные граждане легко могут снять в магазине. Это вторая тенденция, которая сейчас наблюдается в сфере оборота наличных, — добавил Фёдор Сидоров.

Третья тенденция, по его наблюдениям, — стабильный рост безналичных платежей. Ещё во время пандемии россияне стали активнее пользоваться маркетплейсами, услугой доставки, а сейчас доля безналичных платежей в общем обороте денег в стране достигает 80%, что очень много. Постепенно объёмы использования наличных будут снижаться, чему также поспособствует внедрение цифрового рубля (пилотный проект ЦБ РФ запустит уже в этом году).

Авторы Нина Важдаева