Врач объяснил, сколько шашлыка можно съесть зараз без вреда для здоровья

Для приготовления шашлыков лучше использовать телятину, нежирную баранину или индейку, а жарить их предпочтительнее на жаре от углей. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Нужно следить, чтобы мясо не подгорало до чёрных краёв, такие куски не следует употреблять в пищу. И, если принять во внимание всё вышеперечисленное, порция жареного мяса для среднестатистического взрослого человека должна составлять около 200 граммов", — рассказал он РИАМО.

Причём страдающим заболеваниями органов пищеварения, детям, беременным женщинам и людям с недостатком зубов гастроэнтеролог порекомендовал снизить вдвое эту и без того небольшую порцию — до 100 граммов за один приём пищи.

Однако в целом, по словам Неронова, мясо — вполне полезный и важный продукт, содержащий необходимые аминокислоты. Что касается его жарки как древнейшего из способов приготовления, то у наших предков попросту не было иного выбора — посуда для варки появилась совсем недавно по историческим меркам.