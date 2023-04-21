Врач объяснил, сколько шашлыка можно съесть зараз без вреда для здоровья
Гастроэнтеролог Неронов призвал не съедать больше 200 граммов шашлыка зараз
Для приготовления шашлыков лучше использовать телятину, нежирную баранину или индейку, а жарить их предпочтительнее на жаре от углей. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.
"Нужно следить, чтобы мясо не подгорало до чёрных краёв, такие куски не следует употреблять в пищу. И, если принять во внимание всё вышеперечисленное, порция жареного мяса для среднестатистического взрослого человека должна составлять около 200 граммов", — рассказал он РИАМО.
Причём страдающим заболеваниями органов пищеварения, детям, беременным женщинам и людям с недостатком зубов гастроэнтеролог порекомендовал снизить вдвое эту и без того небольшую порцию — до 100 граммов за один приём пищи.
Однако в целом, по словам Неронова, мясо — вполне полезный и важный продукт, содержащий необходимые аминокислоты. Что касается его жарки как древнейшего из способов приготовления, то у наших предков попросту не было иного выбора — посуда для варки появилась совсем недавно по историческим меркам.
Лайф рассказывал, в чём ещё стоит ограничить себя во время майских шашлыков. По словам диетолога Анжелики Дюваль, не стоит употреблять жареное мясо с хлебом, сладким алкоголем или вином.
ТАСС / Антон Новодережкин