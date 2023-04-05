ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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5 апреля, 08:33

Диетолог "прописала" три дня сыроедения любителям "майских" шашлыков

Нутрициолог Иванова: Сидеть на сыроедении можно не более пяти дней

<p>Для постоянного рациона сыроедение не годится, предупреждают врачи. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/qgHGDbbSNm8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Для постоянного рациона сыроедение не годится, предупреждают врачи. Фото © Unsplash

Такую систему питания, как сыроедение, можно использовать не более трёх-пяти дней. Об этом нашим коллегам из RT заявила диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова.

По её словам, в качестве разгрузочных дней после богатого застолья или, например, переедания шашлыков в майские праздники — сыроедение подойдёт, но для постоянного рациона не годится. Лучше, чем сбалансированное питание, никто пока ничего не придумал, убеждена диетолог.

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"Ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство всё равно не будет являться сбалансированным для человека, потому что человек задуман по ферментному набору и генетически запланирован под смешанный тип питания", — заключила Иванова.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Сочи умер ребёнок блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга. Младенцу был всего месяц. Предварительно, причиной смерти стали пневмония и истощение. До такого состояния малыша довели родители, помешанные на своей диете и образе жизни.

Марина Калегина
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