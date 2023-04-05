Диетолог "прописала" три дня сыроедения любителям "майских" шашлыков

Такую систему питания, как сыроедение, можно использовать не более трёх-пяти дней. Об этом нашим коллегам из RT заявила диетолог и нутрициолог Анастасия Иванова.

По её словам, в качестве разгрузочных дней после богатого застолья или, например, переедания шашлыков в майские праздники — сыроедение подойдёт, но для постоянного рациона не годится. Лучше, чем сбалансированное питание, никто пока ничего не придумал, убеждена диетолог.

"Ни сыроедение, ни вегетарианство, фрукторианство, оволактовегетарианство всё равно не будет являться сбалансированным для человека, потому что человек задуман по ферментному набору и генетически запланирован под смешанный тип питания", — заключила Иванова.