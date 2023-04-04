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4 апреля, 05:08

Россиянам раскрыли состав правильного весеннего рациона

Диетолог Бережная: Весенний рацион должен наполовину состоять из овощей и фруктов

Зимой многие люди употребляют более калорийные блюда, чем в тёплое время года. Однако в весенний период необходимо постепенно менять состав пищи, чтобы не набирать лишних килограммов. Какие продукты необходимо включить в рацион, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"Правильный весенний рацион должен состоять на 50% из овощей и фруктов, причём совершенно не важно, каких именно. Главное, чтобы они нормально усваивались организмом. Ещё 25% — это сложные углеводы, то есть крупы, хлеб, макароны и так далее. Оставшиеся 25% — это белок. Его можно получить из мясных и рыбных продуктов", объяснила Бережная в интервью радио Sputnik.

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Врач отметила, что особое внимание стоит уделять выбору белковых продуктов. Специалист рекомендует рыбу или белое мясо птицы, также можно иногда есть говядину со свининой. В целом мясо нужно употреблять в пищу не более трёх раз в неделю, тогда вес не будет прибавляться.

Как ранее писал Лайф, диетолог Анжелика Дюваль предупредила о риске "состаривания" органов из-за диеты. Одна из главных ошибок при похудении — радикальное уменьшение количества потребляемой пищи.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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