Россиянам раскрыли состав правильного весеннего рациона

Зимой многие люди употребляют более калорийные блюда, чем в тёплое время года. Однако в весенний период необходимо постепенно менять состав пищи, чтобы не набирать лишних килограммов. Какие продукты необходимо включить в рацион, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

"Правильный весенний рацион должен состоять на 50% из овощей и фруктов, причём совершенно не важно, каких именно. Главное, чтобы они нормально усваивались организмом. Ещё 25% — это сложные углеводы, то есть крупы, хлеб, макароны и так далее. Оставшиеся 25% — это белок. Его можно получить из мясных и рыбных продуктов", — объяснила Бережная в интервью радио Sputnik.

Врач отметила, что особое внимание стоит уделять выбору белковых продуктов. Специалист рекомендует рыбу или белое мясо птицы, также можно иногда есть говядину со свининой. В целом мясо нужно употреблять в пищу не более трёх раз в неделю, тогда вес не будет прибавляться.