"Голодная кровь": Диетолог предупредила, что отказ есть после шести сказывается на мозге

Из-за перерывов продолжительностью более 12 часов между приёмами пищи может пострадать здоровье. Организм уже адаптирован к определённому режиму, и, если долго не поступает еда, это опасно в первую очередь для мозга. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

"Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесёт, поскольку глюкоза — это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего для клеток головного мозга", — объяснила Белоусова в интервью радио Sputnik.

Сначала резкие колебания глюкозы сказываются на настроении, а потом могут наступить и органические последствия. Таких длительных периодов "голодной крови" допускать никак нельзя, отметила врач. Также она рекомендовала не отказываться от приёма пищи после шести вечера. Диетолог подсказала, что на ночь можно есть лёгкую, некалорийную пищу комнатной температуры, например творог.

"Даже если вы позавтракаете в шесть утра, то это всё равно будет 12 часов без еды. Человеческий организм не может без вреда для здоровья обходиться без пищи по 12 и более часов. Поэтому после шести часов вечера есть можно и нужно", — объяснила она.