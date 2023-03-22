Без вреда для фигуры и с пользой для сна: Названы продукты, которые можно есть на ночь

Существуют продукты, которые можно есть перед сном без особого вреда для здоровья. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

В беседе с "АиФ" эксперт отметила, что ужин стоит планировать за три часа до сна. Но, если после этого всё равно хочется есть, можно позволить себе перекус. Главное, чтобы он был обдуманным, отметила диетолог. По её словам, если такие перекусы становятся нормой, то следует их заранее учесть и уложить в свой суточный норматив калорий.

К продуктам, которые полезно есть перед сном, Мансурова отнесла те, что содержат триптофан. Эта аминокислота преобразуется в организме в серотонин, в свою очередь улучшающий качество сна и корректирующий уровень кортизола — гормона стресса. В основном триптофаном богаты продукты животного происхождения и орехи.

"Суточную норму такой аминокислоты можно получить, если съесть, например, за один день 20 граммов твёрдого сыра, 150 граммов индейки, 10 граммов кешью, 150 граммов гречки, 100 граммов макарон и 1 яйцо. Триптофан можно найти в орехах, бананах, сыре, печени, ярких овощах и фруктах", — говорит нутрициолог.

Помимо этого перед сном можно есть продукты с растительным аналогом мелатонина, являющегося основным гормоном эпифиза. Он отвечает за регуляцию суточного ритма, укрепляет иммунитет, замедляет старение, снижает риски развития онкозаболеваний. Больше всего этого вещества в рисе, вишне, черешне, бананах, помидорах. Также он есть в овсянке, ромашковом чае, мясе индейки, кукурузе, инжире, моркови, петрушке, редьке, орехах, изюме и ячмене. Мансурова советует комбинировать эти продукты в зависимости от индивидуальных предпочтений и не потреблять порции больше, чем свой кулак.