Врач рассказала, как распознать признаки похудения, даже если весы говорят об обратном

Если после смены рациона и начала физических занятий весы всё равно показывают увеличение массы тела, это может быть связано с отёком мышц. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова. Она посоветовала измерять параметры и ориентироваться по вещам.

"После нагрузки мышцы отекают — и цифры на весах ползут вверх. Обычно через две недели мышцы приспосабливаются к нагрузкам. Тренировки не бросайте. И стоит помнить, что цифра на весах отражает наши мышцы, жир, кости, органы, пищу и воду. По этой причине вес может быть обманчивым числом", — отметила специалист.

Она рекомендовала измерять тело в разных точках, это поможет понять, уходит жир или нет. Если талия стала тоньше, а обхват бёдер меньше, то похудение идёт по плану. Также можно ориентироваться по вещам, они станут свободнее.

"Хороший показатель того, что вы худеете, — размер ваших порций. Они стали меньше, а после приёма пищи вы чувствуете приятную лёгкость. Это тоже признак того, что ваш желудок уменьшился в объёме и готов принимать меньшее количество пищи (и, соответственно, меньше калорий). И даже не сомневайтесь при этом, что вы на правильном пути и вы худеете", — указала Мансурова.

Врач добавила, что для эффективного похудения важен здоровый сон, поскольку его дефицит нарушает гормональный баланс. Также нужно обращать внимание на количество выпитой воды. По словам эксперта, своевременное утоление жажды "убивает" ложный аппетит.