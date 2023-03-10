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10 марта, 09:36

Эксперт объяснила, почему марафоны для худеющих часто не приносят результата

Нутрициолог Ковылкина предупредила о минусах марафонов по похудению

Марафоны по похудению часто бесполезны, так как не учитывают индивидуальные особенности человека, зато стоят они недорого, чем и привлекают участников. Об этом рассказала РИАМО нутрициолог Оксана Ковылкина.

"По большому счёту людям продают мечту. Красивый, подтянутый человек вещает с экрана про "успешный успех". Мы проникаемся симпатией, уважением к нему и не хотим быть по ту сторону баррикад. А если в зеркале мы видим не ту картинку, которую хотим, сюда можно добавить стыд за своё тело и отвращение к нему", пояснила она.

По её словам, организаторы марафонов обставляют всё со знанием дела, на курсе всегда есть кураторы, а желающим похудеть рассылаются задания и ежедневный рацион питания. Как подчеркнула Ковылкина, обычно речь идёт о меню, где просто урезано количество калорий, примеры таких диетических программ легко найти в Сети. Как правило, это отварное мясо, крупы, овощи, фрукты, орехи, исключаются жареные продукты, сладости, колбасы, майонез.

Если в марафоне присутствуют физические тренировки, то и здесь обходится без учёта особенностей каждого участника. Однако результата можно достичь только с грамотным тренером в спортзале, который поправит технику выполнения и составит программу под вас, отметила эксперт. Но всё это стоит денег, а марафон обходится недорого — около тысячи рублей за две-четыре недели сопровождения. При этом по окончании тренинга у человека обязательно случится откат к пищевым привычкам и придётся всё начинать с нуля.

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Freepik

Татьяна Миссуми
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