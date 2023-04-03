Кардиолог развеяла миф о вреде всех Е-добавок в продуктах

Не все Е-добавки, которые мы привыкли видеть в составе продуктов, наносят непоправимый вред организму. Обычно они используются для продления срока годности или усиления вкуса. Как отличить вредные добавки от безобидных, рассказала "Газете.ru" диетолог, кардиолог Светлана Павличенко.

Павличенко объяснила, что расшифровать добавку можно по первой цифре названия. Так, Е1 — это красители, Е2 — консерванты, Е3 — антиокислители и так далее. Но гораздо важнее обращать внимание на содержание соли, сахара и насыщенных жиров.

"Большое количество ингредиентов в составе — признак продукта глубокой переработки. Они отличаются низкой питательной ценностью и при избыточном потреблении могут нанести вред здоровью", — указала эксперт.

Лучше, конечно, покупать свежие фрукты и овощи, цельное зерно, молочные продукты без добавления сахара, но не все Е-добавки имеют синтетическую природу, отметила Павличенко.

"В систему маркировки включены и продукты натурального происхождения. Например, паприка в системе обозначается как Е160", — добавила диетолог.

Тем более безопасность пищевых добавок постоянно проходит переоценку, и при выявлении нарушений продукт изымается. Те добавки, которые применяются сейчас, для здорового человека безопасны, заключила Павличенко.