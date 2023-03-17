Врач назвала 6 скрытых опасностей йогуртов

Такой обычный и безопасный на первый взгляд продукт, как йогурт, может стать причиной возникновения аллергии и аутоиммунных заболеваний, а также спровоцировать повышение сахара в крови. Об этом предупредила врач-терапевт и диетолог Маргарита Королёва в беседе с "Москвой 24".

По её словам, у некоторых людей может быть непереносимость йогурта, о которой они не знают. В таком случае его употребление может привести к поддержанию патогенной кишечной флоры и снижению иммунитета, а также спровоцировать новые проблемы, которые не всегда можно связать с молочным продуктом.

В итоге это может привести к хроническому воспалительному заболеванию щитовидной железы (аутоиммунному тиреоидиту) или другим аутоиммунным проблемам, связанным с работой кишечника, суставов или когнитивной функцией. При этом ещё больше ухудшить ситуацию могут йогурты с различными добавками. Они могут вызвать аллергическую реакцию, предупредила врач.

"Сладкий йогурт может повысить уровень сахара в крови, в результате при регулярном употреблении поддерживаются метаболические нарушения, связанные с инсулинорезистентностью и диабетом", — объясняет медик.

Кроме того, стоит следить за условиями хранения йогуртов. Важно, чтобы они хранились в определённых условиях, указанных на упаковке. Если этого не делать, можно с лёгкостью получить пищевое отравление.