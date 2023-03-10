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10 марта, 13:18

Гастроэнтеролог раскрыл, почему ученик столичной школы мог опьянеть от йогурта на завтрак

Гастроэнтеролог Богомолов списал состояние "опьяневшего" школьника из Москвы на отравление

Причиной тяжёлого состояния и последующей госпитализации одиннадцатилетнего школьника из Москвы, который на завтрак съел йогурт, вряд ли является жировой гепатоз, считает врач-гастроэнтеролог Павел Богомолов. По его словам, заболевание не могло спровоцировать такой симптом без сопутствующих факторов.

"Жировой гепатоз, или дистрофия печени, может возникнуть из-за избыточной массы тела, ожирения, алкогольной болезни или наследственных заболеваний. Однако, даже если у мальчика была обнаружена жировая болезнь печени, но при этом у него не было фиброза, гепатита и цирроза, гепатоз не мог привести к такому функциональному нарушению, как опьянение", объяснил он в беседе с "Вечерней Москвой".

Причём кисломолочные продукты действительно могут содержать небольшое количество этилового спирта, однако его ничтожно мало для опьянения. Реальной же причиной могло стать отравление, а также бактериальная инфекция, занесённая в упаковку с продуктом.

"Если в продукте есть ротавирус и ребёнок его съедает, случаются многократная рвота, головокружение, обезвоживание и диарея. Это и объясняет тяжесть состояния ребёнка", добавил специалист.

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Напомним, в Москве пятиклассник попал в больницу после того, как съел на завтрак йогурт. Необычное состояние заметили его одноклассники: его язык заплетался, моторика шла под откос, а из носа внезапно пошла кровь. Анализ крови показал наличие в организме этанола.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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