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9 марта, 17:46

В Сети активно пиарят "суперпасту" от ДЦП и рака, но врач объяснила, почему это развод

Диетолог Королёва предостерегла от покупки распиаренной пасты, "излечивающей" ДЦП и рак

В соцсетях активно стали пиарить пасту из куркумы и мёда, которая якобы способна излечить такие болезни, как рак, отсталость в развитии, ДЦП, и многие другие. По крайней мере, так указывает производитель суперпродукта "Варан Умра", сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины". Однако врач-диетолог Маргарита Королёва призвала россиян не вестись на рекламу о сногсшибательном эффекте сомнительного товара.

Реклама "суперпасты", которая якобы способна излечить рак, отставание в развитии и ДЦП. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

"Насколько эти биологические компоненты активны в отношении человеческого организма, сложно сказать. Только клинические и лабораторные исследования могут это подтвердить. Заявлены растительные компоненты — какая степень обработки? Какая технология применялась для выделения данных компонентов? Данных нет никаких!" — отметила медик.

По словам специалиста, поверить в отзывы, где пишут, что благодаря пасте якобы удалось нивелировать позвоночную грыжу или атипичный аутизм, могут только необразованные люди. Вместе с тем журналисты программы "Изнанка. Женщины" выяснили, что у производителя разрекламированного "суперпродукта" нет обязательного для реализации деятельности свидетельства о госрегистрации товара, также отсутствует удостоверение качества и декларация о соответствии БАД.

Отзывы о "суперпасте". Фото © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Отзывы о "суперпасте". Фото © Telegram / "Изнанка. Женщины"

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Кадр из видео Telegram / "Изнанка. Женщины"

Наталья Исакова
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