Врач предостерёг от употребления БАДов с мухоморами, которыми отравился депутат Терехов

Употребление биологически активных добавок (БАД) на основе мухоморов в лучшем случае бесполезно, а в худшем — может нанести тяжелейший вред организму человека. Об этом телеканалу "Москва 24" сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров, прокомментировав отравление депутата Заксобрания Красноярского края Дениса Терехова.

"Мухомор содержит опасное токсическое вещество — алкалоид мускарин. Его передозировка может привести к тяжёлому отравлению с нарушением всех функций организма. Другое токсичное вещество в мухоморе — иботеновая кислота. Именно она вызывает возбуждение в головном мозге с галлюцинациями", — пояснил медик.

В описаниях к БАДам говорится, что препараты содержат минимальные дозы мухоморов, которые не вредят здоровью, а, наоборот, якобы улучшают его. Однако Шуров подчеркнул, что эффект от так называемых микродоз ядовитого гриба малоизучен, да и клинических испытаний как таковых никто в РФ не проводил. В связи с этим концентрация токсических веществ в разных мухоморах, по словам нарколога, зависит от условий, в которых они росли, а также того, как собирались и сушились эти грибы. В заключение врач призвал сограждан не заниматься самолечением и не употреблять БАДы с какими-либо ядовитыми грибами в составе.

При этом психиатр-нарколог Александр Ковтун добавил, что более распространены случаи отравления не БАДами, а именно ядовитыми грибами, которые используют в качестве доступных галлюциногенов. При отравлении медик рекомендовал как можно скорее постараться вызвать рвоту и обратиться за медицинской помощью.