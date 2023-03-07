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7 марта, 20:20

"Жив-здоров, местами упитан": Красноярский депутат ответил на публикации о его отравлении мухоморами

Красноярский депутат Терехов опроверг сообщения, что он отравился мухоморами

Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов заявил, что не травился мухоморами. С опровержением он выступил, записав видеообращение. Политик поблагодарил подписчиков за то, что они переживают за его здоровье.

Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов опроверг сообщения о его отравлении мухоморами. Видео © Telegram / daterekhov

"Друзья, слухи о моей смерти, а вернее об отравлении мухоморами, как писал классик, сильно преувеличены. Я жив-здоров и даже местами упитан. Подробности последуют", — сказал Терехов.

Он заявил, что ему было приятно получить "столько сообщений" и что он не знал, что имеет столько переживающих за него друзей.

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Напомним, ранее появилась информация, что 44-летний Терехов отравился мухоморами и был госпитализирован в Москве. Согласно тем данным, посреди ночи он был отправлен в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского.


Обложка ©

Telegram / "Да! Терехов"

Анатолий Симоненко
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