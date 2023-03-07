Красноярский депутат слёг в Москве с отравлением мухоморами

Соответствующий диагноз 44-летнему депутату поставили медики, которые госпитализировали его примерно в 02:00 ночи 7 марта в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Сейчас выясняется, откуда у парламентария в марте появились мухоморы.

Ранее в Санкт-Петербурге ученик девятого класса наелся сухих мухоморов и попал в больницу. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Как выяснилось, собрал грибы его знакомый, а пострадавший решил узнать эффект от их употребления.