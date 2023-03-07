Красноярский депутат слёг в Москве с отравлением мухоморами
Депутат Заксобрания Красноярского края Терехов попал в больницу с отравлением мухоморами
Депутат Денис Терехов. Обложка © Telegram / "Да! Терехов"
Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился мухоморами. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Соответствующий диагноз 44-летнему депутату поставили медики, которые госпитализировали его примерно в 02:00 ночи 7 марта в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Сейчас выясняется, откуда у парламентария в марте появились мухоморы.
Ранее в Санкт-Петербурге ученик девятого класса наелся сухих мухоморов и попал в больницу. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Как выяснилось, собрал грибы его знакомый, а пострадавший решил узнать эффект от их употребления.