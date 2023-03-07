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7 марта, 11:37

Красноярский депутат слёг в Москве с отравлением мухоморами

Депутат Заксобрания Красноярского края Терехов попал в больницу с отравлением мухоморами

<p>Депутат Денис Терехов. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/daterekhov/214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Да! Терехов"</a></p>

Депутат Денис Терехов. Обложка © Telegram / "Да! Терехов"

Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов отравился мухоморами. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Соответствующий диагноз 44-летнему депутату поставили медики, которые госпитализировали его примерно в 02:00 ночи 7 марта в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Сейчас выясняется, откуда у парламентария в марте появились мухоморы.

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Ранее в Санкт-Петербурге ученик девятого класса наелся сухих мухоморов и попал в больницу. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением. Как выяснилось, собрал грибы его знакомый, а пострадавший решил узнать эффект от их употребления.

Светлана Оперук
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