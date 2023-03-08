Не без мухоморов: Красноярский депутат пояснил, что употребил перед отравлением
Красноярский депутат Терехов заявил, что "отравился мухоморами" из-за БАДа
Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов признал, что попал в Москве в больницу после употребления некоего средства с содержанием мухоморов. Новой версией произошедшего народный избранник в ночь на 8 Марта поделился в своём Telegram-канале. Прежде он говорил, что "слухи об отравлении мухоморами сильно преувеличены", а теперь уточнил, что имел в виду.
Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов объяснил причину госпитализации. Видео © Telegram / daterekhov
"Я совершенно легально приобрёл на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещён и свободно продаётся где угодно", — заявил Терехов.
Он не исключил, что выпил капсул "больше, чем следует". Также допустил влияние "14-дневного голодания" и "банальной переносимости каких-то веществ, содержащихся в мухоморе".
"Я уснул и вёл себя во сне тревожно. Моя невеста Елена Миличихина испугалась и вызвала скорую. Они услышали "добавка с мухомором" и сразу начали "паковать", — посетовал красноярский депутат.
Он уверяет, что теперь с ним всё в порядке. Якобы уже через два часа после того, как проснулся в реанимации, Терехов был готов отжаться сто раз и ехать на работу, но пришлось там "пробыть формальные часы".
Напомним, 7 марта стало известно, что 44-летний Терехов отравился мухоморами и был госпитализирован в Москве. Посреди ночи он был отправлен в токсикологическую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Затем он вышел в эфир и заверил, что слухи об отравлении мухоморами преувеличены.
Telegram / daterekhov