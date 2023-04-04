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4 апреля, 10:29

4 факта о томатах, которые откроют вам секрет идеальной кожи

Диетолог Макиша порекомендовала томаты для защиты кожи от UF-лучей и отёчности

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://www.freepik.com/free-photo/woman-buying-tomatoes-farmers-market_3741873.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rawpixel-com</a></p>

Обложка © Freepik / rawpixel-com

Многие свежие овощи знакомы нам как ценный источник клетчатки и ряда витаминов. Своими особенностями обладают и томаты, которые богаты минералами и антиоксидантами. Врач-диетолог Марина Макиша объяснила в беседе с Лайфом, как избавиться от отёков и проблем с кожей, просто добавив в рацион эти плоды.

"Стоит отметить, что томаты богаты антиоксидантами. Там содержатся ликопин, много бета-каротинов: это предшественники витамина А, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами, способствуют сохранению женской красоты и молодости", — рассказала врач.

Поэтому именно витамин А очень важен для процессов регенерации клеток и защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Томаты также содержат до 30% (100 мг) от суточной нормы витамина С, который напрямую связан с выработкой коллагена.

И третий момент — томаты содержат пищевую клетчатку. Она важна для нормальной работы кишечника, ведь кожные высыпания зачастую бывают связаны в том числе с нарушением баланса кишечной микрофлоры, пояснила Макиша.

"Кроме этого, можно отметить хорошее содержание калия, он регулирует водно-солевой баланс в организме и важен для профилактики отёчности", — подытожила диетолог.

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Ольга Годуненко
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