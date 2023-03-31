Учёные выяснили, что томаты "кричат", испытывая стресс

Растения при стрессе издают звуки на высоких частотах, которые не может услышать человек. К такому выводу пришли учёные из Тель-Авивского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал Cell.

Чтобы выяснить, какие звуки издают растения, исследователи помещали их в пространство без шума и устанавливали там ультразвуковые микрофоны. В основном акцент был сделан на томатах, табаке, пшенице, кукурузе, кактусе.

Перед экспериментом растения подвергали стрессу, их не поливали или обрезали стебли. В итоге были зарегистрированы звуки на частотах 40–80 кГц. Они не слышны человеческому уху, поскольку максимальная частота, воспринимаемая им, составляет 16 кГц.

Повреждённые растения издавали десятки звуков каждый час, а те, которым не устраивали стресс, делали это менее одного раза в час. Учёные сравнили эти звуки с лопаньем попкорна. Вероятно, это связано с лопающимися пузырьками кислорода в тканях растений. Такие звуки, по всей видимости, могут слышать мыши, летучие мыши и насекомые.