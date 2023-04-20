Перечислены продукты, о сочетании шашлыка с которыми лучше забыть навсегда

С шашлыком можно сочетать далеко не все продукты. Например, к нему не подходят хлеб, сладкий алкоголь и молочные коктейли. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Не стоит есть шашлык с хлебом, с молочными продуктами. Это, например, молочные коктейли или молоко с добавлением ароматизаторов, которое сейчас очень распространено", — сказала эксперт в беседе с "Москвой 24".

Она также рекомендовала не есть жаренное на углях мясо с другими жирными продуктами, например с салом и майонезными соусами. Это может привести к затруднению пищеварительного процесса. Сам шашлык переваривается долго, а при его сочетании с некоторыми другими продуктами возможно появление тяжести и метеоризма.

К шашлыку также не подходят сладкие алкогольные газированные напитки или вина. Такое соседство в желудке приведёт к брожению и неприятным ощущениям. Если и употреблять спиртное, то это может быть либо сухое вино, либо настойка на перце.

Лучше всего вместе с шашлыком есть те продукты, которые помогают перевариванию, указала диетолог. Например, свежую зелень, а также помидоры и другие овощи. Кроме того, к жареному мясу подойдут хрен, горчица и квашеная капуста. А в качестве соуса лучше выбирать томатный, сделанный своими руками.