КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

20 апреля, 08:47

Перечислены продукты, о сочетании шашлыка с которыми лучше забыть навсегда

Диетолог Дюваль назвала хлеб и сладкий алкоголь не подходящими к шашлыку

С шашлыком можно сочетать далеко не все продукты. Например, к нему не подходят хлеб, сладкий алкоголь и молочные коктейли. Об этом рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Не стоит есть шашлык с хлебом, с молочными продуктами. Это, например, молочные коктейли или молоко с добавлением ароматизаторов, которое сейчас очень распространено", — сказала эксперт в беседе с "Москвой 24".

Она также рекомендовала не есть жаренное на углях мясо с другими жирными продуктами, например с салом и майонезными соусами. Это может привести к затруднению пищеварительного процесса. Сам шашлык переваривается долго, а при его сочетании с некоторыми другими продуктами возможно появление тяжести и метеоризма.

К шашлыку также не подходят сладкие алкогольные газированные напитки или вина. Такое соседство в желудке приведёт к брожению и неприятным ощущениям. Если и употреблять спиртное, то это может быть либо сухое вино, либо настойка на перце.

Диетолог "прописала" три дня сыроедения любителям "майских" шашлыков

Диетолог "прописала" три дня сыроедения любителям "майских" шашлыков

Лучше всего вместе с шашлыком есть те продукты, которые помогают перевариванию, указала диетолог. Например, свежую зелень, а также помидоры и другие овощи. Кроме того, к жареному мясу подойдут хрен, горчица и квашеная капуста. А в качестве соуса лучше выбирать томатный, сделанный своими руками.

Ранее Лайф писал о том, что куриный шашлык имеет массу преимуществ перед этим же блюдом из других сортов мяса. Однако употреблять его нужно правильным образом.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров