Врач выбрала самый полезный шашлык

Куриный шашлык имеет массу преимуществ перед этим же блюдом из других сортов мяса, но употреблять его нужно правильно. Об этом рассказала "Ленте.ру" гастроэнтеролог клиники "Мой медицинский центр" Ольга Листопадова.

"Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо ещё жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками. От пива тоже необходимо отказаться. Эти напитки раздражают слизистую желудка, провоцируют вздутие", — предупредила она.

По её словам, для приготовления курицы на мангале достаточно лука, специй и минеральной воды, а уксусы и маринады с консервантами не принесут пользы. Доктор напомнила, что жирное мясо приведёт к обострению язвы желудка, проблем с печенью и других недугов ЖКТ.

А бренд-шеф Дмитрий Волочаев предложил попробовать шашлык из овощей, особенно подойдут цукини, баклажаны и перцы. В такой пище много клетчатки, витаминов и минералов. Повар подчеркнул, что нельзя долго держать овощи на огне, это убивает в них всю пользу.