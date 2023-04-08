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8 апреля, 10:59

Врач перечислила продукты для улучшения памяти и концентрации

Невролог Мирошник: Жирная рыба и красное мясо улучшают работу мозга

Улучшить память, концентрацию и работу головного мозга в целом помогут продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот и белка, рассказала Лайфу врач-невролог медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит", специалист по антивозрастной медицине Елена Мирошник. Также медик развеяла миф о необходимости сахара для усиления когнитивных функций.

"Я бы сказала, что это большое заблуждение или один из мифов о том, что мозгу нужны углеводы, сахар, сладкое. Да, безусловно, мозг берёт глюкозу, но, расщепляя углеводы, он вырабатывает гораздо меньше молекул энергии, чем, скажем, потребляя жиры. То есть мозгу нужен жир — вот тогда больше энергии вырабатывается от жиров и мозг на более долгое время сохраняет свою активность", — пояснила специалист.

А вот активировать и поддержать мозговую деятельность на должном уровне помогут такие продукты, как говядина, баранина, телятина и индейка. Также, по словам нашей собеседницы, для улучшения когнитивной функции подойдут рыба жирных сортов, орехи, семена льна, в которых содержатся Омега-3 кислоты. Резюмируя вышесказанное, врач посоветовала добавить в рацион оливковое или кокосовое масло. А употребление подсолнечного лучше минимизировать, так как его переизбыток может вызвать иммунные воспаления.

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Обложка ©

Freepik / user16945876

Ольга Годуненко
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