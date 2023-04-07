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7 апреля, 09:10

Врач перечислила простые продукты, которые помогут улучшить здоровье глаз

Офтальмолог Барышникова сообщила о пользе моркови и лосося для зрения человека

<p>Обложка © Unsplash</p>

Обложка © Unsplash

Сбалансированное питание может благоприятно повлиять на состояние зрения. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-офтальмолог Дарья Барышникова. Она перечислила основные продукты, которые богаты питательными веществами, полезными для глаз.

Одним из наиболее известных продуктов для улучшения зрения является морковь. Она содержит бета-каротин, который преобразуется в организме в витамин А.

"Витамин А является важным компонентом родопсина — белка, отвечающего за чувствительность сетчатки к свету. Регулярное потребление моркови может помочь предотвратить недостаток витамина А и снизить риск развития слепоты, вызванной его дефицитом", — сказала врач.

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По словам медика, также для глаз полезен лосось, как отличный источник жирных кислот омега-3, которые важны для поддержания здоровья сетчатки и улучшения зрения. Поддержать зрение помогут и яйца, богатые витаминами А, D, E, лецитином, а также легкоусвояемым белком.

"Кроме того, яйца содержат лютеин и зеаксантин — антиоксиданты, которые могут предотвратить возрастную макулярную дегенерацию и катаракту", — добавила эксперт.

Для здоровья зрения офтальмолог также посоветовала чеснок и лук, которые содержат серу. Она помогает вырабатывать антиоксидант глутатион, который защищает глазные ткани от окислительного стресса и вредных воздействий свободных радикалов. Кроме того, для глаз полезны ягоды — черника, ежевика, малина и клубника, а также цитрусовые фрукты, такие как апельсины, мандарины и грейпфруты. Они являются источниками витамина C и антиоксидантов.

Ранее Лайф писал о том, что длинная чёлка, перекрывающая обзор, может негативно отразиться на зрении ребёнка, а у взрослого из-за этого может появиться дискомфорт в глазах. Об этом рассказала врач-офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Анастасия Киселе.

Ольга Годуненко
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