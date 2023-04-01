Офтальмолог рассказала, могут ли постоянно спадающие на глаза волосы испортить зрение

Длинная чёлка, перекрывающая обзор, может негативно отразиться на зрении ребёнка, а у взрослого из-за этого может появиться дискомфорт в глазах. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-офтальмолог Центра офтальмологии МЕДСИ на Солянке Анастасия Киселе. Она отметила, что речь идёт о плотных локонах, которые не пропускают свет, частично закрывают оба глаза или спадают только на один.

"Такая прическа не рекомендуется детям до семи лет. В этом возрасте органы зрения только формируются, поэтому не стоит мешать глазам полноценно воспринимать изображение и свет. В противном случае может развиться амблиопия, или "ленивый глаз", — объяснила специалист.

По её словам, из-за длинной чёлки ребёнку приходится держать голову в неправильном положении, что приводит к нарушению осанки и кровообращения в шейном отделе позвоночника. А вот у взрослых таких осложнений нет. Как рассказала Киселе, плотная длинная чёлка не влияет на остроту зрения, но может спровоцировать сухость и раздражение глаз.

"Офтальмологи рекомендуют детям и взрослым подбирать причёски, которые не сужают "поле зрения" и не мешают хорошо видеть", — заключила врач.