Врач рассказала, как плохо приготовленное мясо может сблизить вас с отделением токсикологии
Гастроэнтеролог Неронов: На отравление мясом может указывать внезапный жар
При употреблении некачественного мяса можно столкнуться с пищевой токсикоинфекцией. Причём одним из симптомов, указывающих на недуг, может быть внезапно возникший жар. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" и доктор медицинских наук Владимир Неронов.
"Токсикоинфекция развивается спустя несколько часов после употребления некачественного продукта и начинается, как правило, бурно — рвота, боли в животе, повышение температуры тела (зачастую выше 39 °С). Характеризуется коллективным развитием, то есть пищевые расстройства будут в той или иной степени ощущать все участники трапезы", — приводит его слова "Газета.ru".
Кроме того, врачи могут диагностировать бактериальную кишечную инфекцию, когда патогенные бактерии попадают в пищеварительную систему и вызывают её острое расстройство. В таком случае симптомы почти аналогичны, однако развиваются не так быстро.
Чтобы избежать подобных серьёзных последствий, нужно отказаться от употребления сырых и полусырых продуктов. Готовить мясо на углях нужно на протяжении 20 минут, чтобы все патогены погибли. Причём после приготовления лучше всего не ждать и сразу приступать к трапезе.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, сколько шашлыка можно съесть за один раз, не навредив своему здоровью. Причём важно не только количество, но и качество. Поэтому готовить блюдо лучше всего из телятины, нежирной баранины или индейки, а жарить — на углях.
Shutterstock