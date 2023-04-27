Дело в углях: Как лучше приготовить вкусный шашлык — на мангале или гриле

В преддверии майских праздников россияне задаются вопросом, что лучше использовать — мангал или гриль (барбекю). В разговоре с РИАМО эксперты назвали их главные отличия и объяснили, как приготовить хороший шашлык для всей компании.

Мангал изготавливается из металла, чугуна или кирпича, а его прямоугольная форма способствует удобной укладке шампуров. Температура приготовления блюда на мангале регулируется количеством углей, ограничением воздушного потока или охлаждением углей жидкостью.

Барбекю — это скорее метод приготовления мяса путём его запекания на решётке над тлеющими углями при относительно невысокой температуре (100–120 °С). Печь для барбекю может иметь разную форму, а для сочности блюда используется крышка.

Шеф-повар Анатолий Крюков советует употреблять жареное мясо не более двух раз в месяц. При готовке огонь должен быть умеренным: на гриле мясо легко пережарить, а жир, попадая на угли, выделяет канцерогены. Его коллега Денис Сидоркин рекомендует отдать предпочтение мангалу, хотя приготовление барбекю совсем не опасно, если содержать решётку в чистоте и соблюдать основные правила.

Эксперты советуют брать для шашлыка только качественный продукт. Перед готовкой мясо должно быть комнатной температуры, а разрезать его нужно одинаковыми кусками. Решётки гриля рекомендуется смазывать подсолнечным маслом перед каждым приготовлением. Чтобы придать мясу особый аромат, можно выложить прямо на угли влажные травы, например розмарин или тимьян. В жидкости для розжига углей не должно быть спиртосодержащих веществ, предупреждают эксперты.

"Если жарите мясо на гриле, используйте только специальные щипцы, чтобы не проткнуть куски. Храните мангал, гриль или барбекю в чистоте. После каждой готовки очищайте решётку и шампуры от остатков пищи", — советуют специалисты.