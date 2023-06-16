Собянин подтвердил, что более половины уехавших ранее москвичей уже вернулись
Мэр Москвы Сергей Собянин на примере столицы подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о том, что около половины уехавших из страны россиян уже вернулись домой.
"Мы видим, что больше половины тех, кто уехал из Москвы по разным причинам, они вернулись и работают. Мы видим по потоку Москвы, по бизнесу, по многим вещам", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ПМЭФ-2023.
Напомним, Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума сегодня рассказал, что около половины уехавших россиян уже вернулись домой. При этом президент назвал Москву лучшим городом мира.
ТАСС / Кирилл Кухмарь