Собянин подтвердил, что более половины уехавших ранее москвичей уже вернулись

Мэр Москвы Сергей Собянин на примере столицы подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о том, что около половины уехавших из страны россиян уже вернулись домой.

"Мы видим, что больше половины тех, кто уехал из Москвы по разным причинам, они вернулись и работают. Мы видим по потоку Москвы, по бизнесу, по многим вещам", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ПМЭФ-2023.