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16 июня, 16:24

Собянин подтвердил, что более половины уехавших ранее москвичей уже вернулись

Мэр Москвы Сергей Собянин на примере столицы подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о том, что около половины уехавших из страны россиян уже вернулись домой.

"Мы видим, что больше половины тех, кто уехал из Москвы по разным причинам, они вернулись и работают. Мы видим по потоку Москвы, по бизнесу, по многим вещам", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ПМЭФ-2023.

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Экономика, ядерное оружие, провал ВСУ: О чём Путин говорил на заседании ПМЭФ

Напомним, Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума сегодня рассказал, что около половины уехавших россиян уже вернулись домой. При этом президент назвал Москву лучшим городом мира.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александра Вишнякова
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