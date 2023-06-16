Экономика, ядерное оружие, провал ВСУ: О чём Путин говорил на заседании ПМЭФ

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума завершилось, продлившись 2 часа 52 минуты. Участником сессии стал президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Модерировал беседу почётный президент National Interest Дмитрий Саймс.

Лайф напоминает самые важные заявления российского лидера в ходе выступления.

Россия сохранила экономическую устойчивость – это "медицинский факт"

В первую очередь президент подчеркнул, что Россия сохранила экономическую устойчивость. "Перед лицом беспрецедентных вызовов Россия не отступила. Общими усилиями мы сохранили устойчивость нашей экономики. Это, что называется, медицинский факт", — сообщил президент.

Работать должно быть выгодно

Поручил устранить недочёты при проверке бизнеса: "Приходят, что-то ковыряют"

Проверки бизнеса непрофильными ведомствами подрывают доверие бизнеса, это сказывается на работе, подчеркнул Путин. Глава государства предложил вообще отказаться от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде.

Российский бизнес просит не пускать назад "блуждающие" компании

Президент рассказал, что отечественный бизнес всё настойчивее просит не пускать обратно те иностранные компании, которые ушли из нашей страны после начала спецоперации. Путин подчеркнул, что конкуренции никто не боится, поэтому Россия открыта к сотрудничеству и условия для работы зарубежных брендов на нашем рынке остаются. Но, по словам главы государства, поведение сбежавших иностранных предприятий власти России учтут.

Отказ от нефтегазовой "иглы" набирает ход

В России становится всё более популярной тенденция отказа от нефтегазовой "иглы", заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Но речь, конечно же, на сессии шла не только об экономике.

"Хрен им": Россия не сократит запасы ядерного оружия

По словам Путина, страны НАТО хотят, чтобы Россия пошла на переговоры о сокращении своих запасов ядерного оружия, зная, что у нашей страны такого оружия больше, чем у них. При этом глава государства дал понять, что перспективы того, что Россия пойдёт на этот шаг, мягко говоря, туманны. "Они знают об этом и всё время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им", — коротко и ясно выразился российский лидер. Кстати, президент РФ также объявил, что ядерные заряды уже доставлены на территорию Республики Беларусь, но это только первая их часть.

Можем уничтожить любое здание в центре Киева, но в этом нет нужды

НАТО втягивается в войну

НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине, заявил Владимир Путин. Ярким доказательством тому глава государства назвал поставки военной техники альянса Киеву. "Ну о чём мы говорим, если поставки идут военной техники, тяжёлой техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолётов. Я уже говорил, что сегодня на одном участке предпринимаются попытки атаки двух рот при поддержке пяти танков, на другом участке — тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе "Леопарды", — обратил внимание российский лидер. Путин добавил, что как горят "Леопарды", так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом у российского лидера нет. При этом он подчеркнул, что украинская армия скоро совсем перестанет использовать собственную технику — её уже почти не осталось.

Друзья-евреи называют Зеленского "позором еврейского народа"

Президент России рассказал, что его друзья детства еврейского происхождения считают президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа". "У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят, что Зеленский не еврей — это позор еврейского народа. Это не шутки, не ирония. Ведь на пьедестал почёта в качестве героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера", — сказал Путин.

С другой администрацией США до СВО могло бы и не дойти