Путин: Байден — опытный политик, не мне его учить
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал своего американского коллегу Джо Байдена опытным политиком. Дать оценку его деятельности российского лидера попросил модератор дискуссии американский политолог и историк советского происхождения Дмитрий Саймс.
"Байден — опытный человек и политик. Не мне его учить. Пусть он делает всё, что считает нужным. А мы будем делать всё необходимое в интересах России. И всем придётся с этим считаться", — указал Путин.
Напомним, большую часть своей речи Владимир Путин посвятил российской экономике. По его словам, она не только выстояла перед санкционным ударом, но и продолжает развиваться: зафиксированы рекордно низкие безработица и инфляция, по итогам года ожидается рост ВВП, а страна отказывается от нефтегазовой иглы. Нашей стране, отметил он, необходимо перейти к суверенной экономике, развивая целый ряд отраслей и осваивая новые технологии.
LIFE / Павел Баранов