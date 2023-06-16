Путин сообщил о рекордно низкой безработице и инфляции в России
Президент РФ Владимир Путин заявил о рекордно низких показателях безработицы и инфляции в нашей стране, всё потому что была верно выбрана денежная и кредитная политика. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании ПМЭФ.
"Их сочетание (денежной и кредитной политики. — Прим. Лайфа) позволило выйти на минимальные показатели безработицы и инфляции. Показатели близки к историческому минимуму — 2,9% по безработице, 3,3% — по инфляции. Этот показатель лучше, чем во многих странах мира", — уточнил он.
Также Путин сообщил, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для отечественной экономики и бизнеса. Однако выбранная стратегия действия показала свою результативность.
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