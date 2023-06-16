Путин сообщил о рекордно низкой безработице и инфляции в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о рекордно низких показателях безработицы и инфляции в нашей стране, всё потому что была верно выбрана денежная и кредитная политика. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании ПМЭФ.

"Их сочетание (денежной и кредитной политики. — Прим. Лайфа) позволило выйти на минимальные показатели безработицы и инфляции. Показатели близки к историческому минимуму — 2,9% по безработице, 3,3% — по инфляции. Этот показатель лучше, чем во многих странах мира", — уточнил он.